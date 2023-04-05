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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالاتفاق مع خطيبها.. الحكم على فتاة قتلت والدها في حلوان

صدى البلد

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على فتاة وخطيبها في اتهامهما بتسميم والد الأولى وإلقاء جثته من أعلى عقار بمنطقة كفر العلو في حلوان، لقيامه بتوبيخ ابنته.

يصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، وعضوية المستشارين رأفت تاج القاضي، ومحمد شرف الدين محمد، وأمانة سر شريف محمد علي.

وقالت نجلة المجني عليه، أمام جهات التحقيق، إنها أبصرت شقيقتها المتهمة الأولى تأخذ شريط دوائي من المتهم الثاني ليلة مقتل المجني عليه، وأخفته صبيحة يوم الواقعة، متابعة أنها أبصرت شقيقتها وبحوزتها ذات الشريط وهي تعد الطعام وقدمته لوالدها ثم حضر المتهم الثاني وعقب تناولهم الطعام نام والدها فأدخلتها وأشقائها لغرفة النوم حتى سمعت صوت أنين والدها في الصالة.

وأوردت الشاهدة، أنها أبصرت من شباك غرفة نومها انعكاس المرآة على الصالة شقيقتها واضعة وسادة على وجه المجني عليه، والمتهم الثاني مكبلًا يداه ثم نقلاه لغرفة نومه وأحكما غلق بابها وتركا جثمان والدها بالغرفة ليلةً كاملة، حتى اشتمت رائحة كريهة وأبصرت في اليوم التالي جثمان والدها في غرفته وهددها المتهمان بعدم الإفصاح عن ذلك.

وأضافت ابنة المجني عليه، أن المتهم وأخيها خرجا لإحضار سيارته ثم حبستهما المتهمة الأولى داخل غرفة نومها، وفي الفجر سمعت صوت شيء ما يرتطم أرضًا ثم اكتشف الأهالي مكان جثمان أبيها عقب أن قامت شقيقتها بإخبار أعمامها أنه متغيب، فأكدت فى أقوالها قصد شقيقتها قتل والدهما لتوبيخه لها.

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة كفر العلو حلوان

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