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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم استعمال الحقنة الشرجية أثناء الصيام.. مركز الأزهر يجيب

الحقنة
الحقنة

قال الشيخ الأمير عبد العال محمود، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن استعمال الحقنة الشرجية لا حرج فيه إذا اضطر المسلم الصائم إلى أخذها.

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فيديو لـ صدى البلد، ردا على سؤال يقول "ما حكم استعمال الحقنة الشرجية أثناء الصيام؟ أن الله رفع الحرج عن هذه الأمة، فقال الله (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ).

وأشار إلى أن هناك خلافا بين أهل العلم في حكم استعمال هذه الحقنة الشرجية أثناء الصيام، ولكن الذي نفتي به أنها جائزة أثناء الصيام لا سيما إذا كانت للضرورة ولا يستطيع المسلم الصائم تأخيرها.

وتابع: أما إذا كان المسلم يستطيع أن يؤخر الحقنة الشرجية لما بعد الإفطار فهذا هو الأولى خروجا من الخلاف، لأن القاعدة الشرعية تقول "الخروج من الخلاف مستحب".


آراء الفقهاء في الحقنة الشرجية


قالت دار الإفتاء المصرية، إن استعمال الحقن الشرجية أثناء الصوم، يفسده على مذهب جمهور العلماء، إذا استُعمِلَتْ مع العَمْد والاختيار؛ لأن فيها إيصالا للمائع المحقون بها إلى الجوف من مَنْفَذٍ مفتوح، وهناك قولٌ للمالكية أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجهٌ عند الشافعية، وفي قولٍ آخر عند المالكية أنها مكروهة يُستحب قضاء الصوم باستعمالها.

وأضافت، أنه بناءً على ذلك يمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتلي بالحقنة الشرجية ونحوها في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء.

 

 

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