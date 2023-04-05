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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الاستعدادات النهائية لتصفيات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن.. صور

استعدادات مسابقة
استعدادات مسابقة الإمام الأكبر

كلف الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالتنسيق مع الادارة العامة للكمبيوتر التعليمي بالانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بلجان تصفيات مسابقة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر في حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

ومن المقرر أن تبدأ التصفيات النهائية لمسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن، صباح اليوم الأربعاء بمركز الازهر للمؤتمرات بمدينة نصر وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر بتوفير كافة المتطلبات للمتاسبقين وتنظيم الأعمال واللجان.

وتوجه الشيخ ابو اليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم والاستاذ فايز نصر الدين مدير عام الكمبيوتر التعليمي إلى مركز الأزهر للمؤتمرات لمتابعة التجهيزات الخاصة بلجان توثيق الاختبارات الشفوية والتي يشىرف عليها الشيخ حسن عبد النبي عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف المشرف العام على المسابقة وفريق الدعم الفني بقطاع المعاهد الأزهرية.

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المعاهد الأزهرية القرآن التجهيزات مسابقة الإمام الأكبر تلاوة القرآن

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