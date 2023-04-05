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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قصة أصحاب الجنة وعقاب منع حق الفقراء.. أزهري يرويها

الصدقة
الصدقة

كشف الشيخ عبدالله جاب الله، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن قصة أصحاب الجنة والرجل صاحب الحديقة.

وقال عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فيديو لصدى البلد، إن ملخص قصة أصحاب الجنة، أنه كان هناك رجلا صالحا له حديقة، وكان يخرج ثمار الحديقة ويقسمه إلى ثلاثة أقسام، لأهله وللفقراء ولزراعة الحديقة بعد ذلك.

وتابع: فلما توفي هذا الرجل، منع أولاده أن يخرجوا شيئا للفقراء، وقال الله عنهم (إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ).

وأشار إلى أنه لما كانت هذه نيتهم وعملهم، جاءت آفة سماوية ومنعت الثمار في الحديقة ، منوها أن هذه القصة نتعلم منها أن المرء يتصدق بما يستطيع به، وأن المال الذي يكون مع المرء إنما هو نعمة من الله، استخلفه الله على هذا المال، فعليه أن يحافظ عليه ويساعد به الفقراء.

واستشهد بحديث النبي الذي يحث على التصدق فيقول النبي "اتق النار ولو بشق تمرة" وعلى المسلم أن يشكر نعمة الله عليه مهما كانت.

 

الأزهر قصة أصحاب الجنة الحديقة أصحاب الجنة الفقراء

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