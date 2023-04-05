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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن تقسيم أوروبا.. بايدن يوجه رسالة شديدة اللهجة لبوتين: حساباتك خطأ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة للرئيس الروسي بشأن انضمام فنلندا للناتو عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال بايدن في التغريدة: عندما شن بوتين حربه الوحشية ، اعتقد أنه يمكن أن يقسم أوروبا وحلف شمال الأطلسي كان على خطأ.

واضاف بايدن: نرحب بحليفنا الأحدث فنلندا ، سنواصل الحفاظ على الأمن عبر المحيط الأطلسي ، والدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو ، ومواجهة أي وجميع التحديات التي نواجهها.

وكان قد قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، إن الأمن في شمال أوروبا سيضعف بعد انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أن روسيا ستكشف في الوقت المناسب عن إجراءات الرد على انضمام فنلندا للناتو.

ومن جانبه، قال الرئيس الفنلندي: "هذا يوم عظيم لفنلندا ويوم مهم بالنسبة للناتو"، لافتا إلى أن مساهمتنا الأساسية في منظومة الدفاع والردع داخل الناتو تتمثل في الحفاظ على الأمن الداخلي والدفاع عن أراضينا.

وأضاف نينيستو، أن فنلندا ستلعب دورا مهما لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الناتو، مشيرا إلى أن عضوية الناتولا تستهدف أحدا ونحن نسعى دائما لحل النزاعات بالطرق السلمية.

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