مسلسل بابا المجال الحلقة 13.. سهر الصايغ تنقذ مصطفى شعبان من القتل

بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل بابا المجال باحداث مثيرة حيث احتفت الحارة ورياض الخولي ببراءة مصطفى شعبان وخروجه من المستشفى، وخلال الاحتفال يقوم شقيق عارفة عبد الرسول بتوجيه السلاح إلى زين وضربه بالنار حتى يأخذ بثأر ابن شقيقته ولكن قامت سهر الصايغ بتبديل الطلق في السلاح، حتى لا يُقتل زين.



أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل بابا المجال بقيام زكريا الديب "رياض الخولي" والد زين "مصطفى شعبان"، بالاستعداد لاستقبال نجله بعد عودته إلى عزبة شلبي بعدما حصل على البراءة من تهمة قتل 15 شخصا، وحكم الإعدام، وطلب من الاهالي الاحتفاء بخروج ابنه.

أحداث الحلقة 11 باستعداد زين (مصطفى شعبان) للخروج من السجن بعد أن قام والده زكريا الديب (رياض الخولي) بالقبض على السفاح الحقيقي وتسليمه للشرطة.

وتتعرض شقيقة زين حبيبة (رحمة يوسف) للإجهاض بعد تناولها العصير المسمم، ووافق زوجها (باسم سمرة) على استئصالها الرحم بعدما شعر أن حياتها في خطر.

مسلسل "بابا المجال" تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض طوال شهر رمضان الكريم، على عدد من القنوات من بينها النهار ، والنهار دراما، والتليفزيون الأردني، والرابعة العراقية وSBC.