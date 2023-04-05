سعره مناسب.. أفضل هاتف شبابي من أوبو يمكنك شراؤه في السوق المصري

يبحث الكثير من المستخدمين عن هواتف ذكية تتمتع بقدرات متميزة مع أسعار مناسبة، ويعد هاتف Oppo A77 من شركة أوبو الصينية واحدا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية التي انطلقت خلال الفترة الأخيرة.

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A77 في السوق المصري بسعر يبدأ من 6 آلاف و 195 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

سعر هاتف أوبو Oppo A77

وجاء هاتف أوبو Oppo A77 بشاشة من نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، وجودة عرض +HD، مع دقة 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز في الثانية، ومعيار IP5X لمقاومة المياه والغبار، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة ونوتش على شكل قطرة ماء في أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف أوبو Oppo A77 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل،فيما تأتي الكاميرا الثانية بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A77 على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، مع شاحن من نوع Super VOOC من خلال منفذ شحن من نوع USB -C، والتي يمكنها شحن الهاتف بنسبة 53% في حوالي 30 دقيقة، وبلوتوث Bluetooth 5.0 ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملم.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A77 بمعالج من نوع Helio G35 من شركة ميدياتك، مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، سعة 64 و 128 جيجابايت.







