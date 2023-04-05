«الغندور» يرد على مقدم برامج بقناة الأهلي: «لسه مغلوب 5 من صن داونز»

كتب محمد فارس مقدم برنامج خط أحمر بقناة الأهلي تغريدة جديدة له بعد خسارة نادي الزمالك في مباراته أمس أمام المصري البورسعيدي، بثلاثية مقابل هدفين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب فارس: "واضح إن الزيارات كانت لتبادل الخبرات في التعامل مع الثلاثيات".

وردّ خالد الغندور قائلاً: "بلاش تتريق علي الزمالك وانت لسه مغلوب 5 من صن داونز".

الزمالك يجمد ٤ لاعبين

وكان قد قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تجميد 4 لاعبين بعد الهزيمة الأخيرة من المصري.

وأكد جمال عبدالحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك : "قررنا تجميد 4 لاعيبة مش هيلمسوا كورة تاني في الدوري".

وتابع: "سيتم خصم 25% من عقودهم هذا الموسم، و30% من المواسم المقبلة".

يذكر أن الزمالك تعرض للهزيمة السادسة هذا الموسم، بعد الخسارة من المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب، في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتوقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة يحتل بها المركز الخامس، في حين رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 31 نقطة يحتل بها المركز السابع.