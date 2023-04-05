حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع العمدي عن تسليم ميراث المرأة 

بعد عرضها بـ مسلسل عملة نادرة..

نشر المجلس القومي للمرأة، جزء من نص حوار ورد بمسلسل عملة نادرة الذي يعرض ضمن دراما رمضان 2023، من تأليف مدحت العدل، وبطولة الفنانة نيلي كريم، والتى جسدت من خلاله شخصية « نادرة » التي تعيش معاناة التفرقة والحرمان، تلك العادات والتقاليد الموروثة التى تحاصر المرأة في الصعيد، ويمنعها من أن تحصل على حقها في الميراث .

وتعويضا عن ذلك تحصل الفنانة نيللي كريم على حفنة أموال، ومن تخالف هذا العرف، تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد، وضد الدين ذاته، لذلك تواجه حزمة كبيرة من المشكلات، منها تهديد شقيق زوجها بقتل ابنها، إن لم تتنازل عن الأرض .

لايفوتك||

في هذا الصدد ، أشار المجلس القومى للمرأة، إلى أن القانون رقم 219 لسنة 2017 ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث ، تضمن القانون إضافة مادة جديدة للباب التاسع الخاص بـ "العقوبات" في القانون المشار إليه برقم 49، تنص على أنه : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

كما نص القانون على أنه في حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إُثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.

وأجاز القانون الصلح فى أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

كما أجازت المادة لكل من المجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته ، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكم بحسب الأحوال .