مسلسل عملة نادرة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يستمر عرض مسلسل عملة نادرة منذ بداية الموسم الرمضاني الحالي، عبر شاشات التلفزيون ومنصة Watchit، وهو مكون من ٣٠ حلقةعلى عكس الكثير من الأعمال الرمضانية هذا العام.





ويعرض مسلسل عملة نادرة عبر قناة cbc الساعة 7:30 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، وفي الساعة 1:30 مساءا.





كما يتم عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc دراما الساعة 30: 9 مساءً، بعد عرضه الأول على القناة العامة.









قصة مسلسل "عملة نادرة"





المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بإمتياز، في نجع ما ودخلت في صراعدموي مع من هو أقوى وأشرس.. لابد أنها عملة نادرة."





وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك فيبطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدماسويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".





أبطال مسلسل "عملة نادرة"





مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، نداموسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلىعدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجةعبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.