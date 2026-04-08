هَمَّش تل أبيب.. استياء إسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن حالة من التذمر داخل الأوساط الإسرائيلية؛ عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة ووسطاء مشاركين في المحادثات.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن إسرائيل لم تشارك بشكل رسمي في مسار التفاوض، كما أنها لم تُخطر بالتوصل إلى الاتفاق إلا في مرحلة متأخرة، الأمر الذي أثار انزعاجاً واضحاً لدى مسؤوليها.

وفي السياق ذاته، أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن مستوى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي كان محدودا، واقتصر على اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل الإعلان الرسمي عن الاتفاق، حيث أبدى نتنياهو موافقته على الانضمام إليه.

ورغم ذلك، أشارت المصادر إلى أن التحفظات الإسرائيلية لا تزال قائمة، لا سيما فيما يتعلق ببنود الاتفاق التي تشمل لبنان، إذ ترى تل أبيب أن التعامل مع الساحتين الإيرانية واللبنانية يجب أن يتم بشكل منفصل، وليس ضمن إطار اتفاق واحد.