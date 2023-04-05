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رئيس التحرير
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برلمان

عربية النواب: العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية ونموذج متفرد بين الأشقاء العرب

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب العلاقات المصرية الاماراتية بالتاريخية والاستراتيجية وأنها تعد نموذجاً متفرداً وناجحاً فى العلاقات بين الأشقاء العرب لمواجهة جميع التحديات الاقليمية والدولية التى تواجه الأمة العربية.

وأشاد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

معتبراً الرسالة الخطية التى تسلمها الرئيس خلال اللقاء من أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات والتى تتضمن دعوته للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP28، المقرر أن تنعقد بمدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل بمثابة دليل قاطع على تقدير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لمصر وتأكيد حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الإطار، خاصةً في ظل نجاح مصر في استضافة القمة السابقة COP27 بشرم الشيخ على نحو نال تقدير العالم، وكذلك ما نجحت الرئاسة المصرية للقمة في تحقيقه من نتائج إيجابية في العمل المناخي الدولي.

وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس السيسى على ثقة مصر في قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة في ضوء القدرات الإماراتية المشهود لها بالتميز، والحرص المتبادل على تعظيم التعاون ونقل الخبرات المصرية في هذا الصدد، لاسيما في ظل خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته، وكذا مراعاة الشواغل ذات الصلة للدول النامية والإفريقية.

النائب أحمد فؤاد أباظة الامة العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية سامح شكري

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