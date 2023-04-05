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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر تدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى وتطالب بالوقف الفوري للاعتداءات على المصلين

صدى البلد

أدانت مصر بأشد العبارات اقتحام الشرطة  الاسرائيليه للمسجد الأقصى الشريف وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة ادت الى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين بما فيهم من النساء.

وعرضت قناة إكسترا نيوز الإخبارية؛ أن ما حدث وصفته وزارة الخارجية المصريه بانتهاك لجميع القوانين  والاعراف الدولية واعتبرت مصر في بيانها الصادر عن وزارة الخارجيه ان مثل هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة والانتهاكات الاسرائيليه المتكررة لحرمة الاماكن المقدسة و تؤجج مشاعر الغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلاميه واصحاب الضمائر الحية على مستوى العالم.

وافاد التقرير أن وزارة الخارجية المصريه طالبت السلطات الاسرائيليه بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات التي تروع المصلين الذين اتخذوا من بيت الله  امنا في ايام شهر رمضان المباركة وحملت مصر واسرائيل السلطه القائمة بالاحتلال مسؤوليه هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه ان يقيض من جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الاقليميين والدوليين مطالبة بتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في وضع حد لصد الاعتداءات وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوترات.

الخارجية المصرية المصري اعتداء الاحتلال غضب الشعب الفلسطيني

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