درة تستعرض إنوثتها بهذه الإطلالة الناعمة في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

شاركت الفنانة درة متابعيها صورة جديدة لها من قلعة صلاح الدين بالقاهرة، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ناعمة وساحرة للغاية.



تفاصيل إطلالة درة

وتألقت درة، بعباءة طويلة باللون الأبيض وبأكمام واسعة بطول الفستان مطبوع عليها وعلى الفستان نقوشات ناعمة باللون الاحمر بتصميم مميز وناعم للغاية، وقد اختارت حذاء باللون الذهبي الناعم.



وتركت درة شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

درة

واختارت درة بعض اللمسات الناعمة والملفتة من المكياج، فقامت بوضع أحمر الشفاه باللون الكشميري المات، مع الآي لاينر، والماسكرا، والآي لاينر، والكحل باللون الأسود والآي شادو بألوان ترابية ناعمة.

درة



واختارت درة بعض الإكسسوارات البسيطة والساحرة، وارتدت قرطين باللون الفضي، مع خاتم كبير من الالماس، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.