رقم خرافي.. سعر حقيبة بلقيس فتحي يثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

نشرت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي صورة جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وناعمة للغاية.

سعر إطلالة ب لقيس فتحي

وتألقت بلقيس بلوك جذاب، وظهرت بـ جيب طويل لامع بالوان عديدة مع توب هاي باللون البيج وبأكمام طويلة، وقامت بإختيار حقيبة باللون الذهبي مع حذاء من الجلد اللامع باللون البيج، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.



ووصل سعر حقيبة بلقيس فتحي 12200 ريالاً سعوديًا، أي ما يعادل 99849.73 جنيهًا مصريًا.



بلقيس فتحي



ورفعت بلقيس فتحي خصلات شعرها إلى الأعلى بعمله ذيل حصان، وذلك بتسريحة انسيابية وناعمة أبرز من طول شعرها.

واعتمدت بلقيس فتحي على بعض اللمسات الناعمة من المكياج، وقامت باختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الكحل الأسود والماسكرا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.

وأكملت بلقيس فتحي إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، والتي تناسب مع تفاصيل إطلالتها.