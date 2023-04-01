عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رقم خرافي.. سعر حقيبة بلقيس فتحي يثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

بلقيس فتحى
بلقيس فتحى

نشرت الفنانة الخليجية  بلقيس فتحي  صورة جديدة لها مع  متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وناعمة للغاية.

 

سعر إطلالة بلقيس فتحي

 

وتألقت  بلقيس بلوك جذاب، وظهرت بـ جيب طويل لامع بالوان عديدة مع توب هاي باللون البيج وبأكمام طويلة، وقامت بإختيار حقيبة باللون الذهبي مع حذاء من الجلد اللامع باللون البيج، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
 

يتخطى 400 ألف جنيه.. سعر صادم لحذاء ياسمين صبري

بملابس من الحرير .. درة تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة الناعمة

 

ووصل سعر حقيبة بلقيس فتحي 12200 ريالاً سعوديًا، أي ما يعادل 99849.73 جنيهًا مصريًا.
 

بلقيس فتحي


ورفعت بلقيس فتحي خصلات شعرها إلى الأعلى بعمله ذيل حصان، وذلك بتسريحة انسيابية وناعمة أبرز من طول شعرها.

 

واعتمدت بلقيس فتحي على بعض اللمسات الناعمة من المكياج، وقامت باختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الكحل الأسود والماسكرا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.

 

وأكملت بلقيس فتحي إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، والتي تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

بلقيس إطلالة بلقيس فتحي اطلالات بلقيس فتحي الإماراتية بلقيس فتحي بلقيس فتحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو أرز واحد| إعلان عاجل من التموين بشأن صرف سلع شهر إبريل.. وهذه الأسعار الجديدة

40 درجة .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

زيادة المعاشات 30%.. مفاجأة خلال ساعات بعد قرار السيسي

250 جنيها| التموين تكشف مفاجأة عن سعر الذهب الفترة المقبلة.. وتؤكد: “ماحدش يتسرع ويشتري”

تراجع مفاجيء.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

بركات يكشف أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم السبت 1 أبريل 2023

موضوعات متعلقة

بالعباءة.. أسيل عمران تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بفستان ناعم.. لجين عمران تتألق في أحدث ظهور لها

بلوك كاجوال.. بلقيس فتحي تخطف الأنظار على إنستجرام

بتسريحة شعر غريبة.. شاهد|جويل مردينيان بإطلالة رمضانية لافتة

ترشيحاتنا

60 جنيهًا مرة واحدة| تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن والبيض اليوم

بخصم 60%.. إستمرار مبادرة "قافلة الخير" للأهالي في شهر رمضان بسيناء

حكاية جامع موط الكبير..تحول من مسجد عتيق لـ صرح إسلامي بالوادي الجديد

نصف قرن في خدمة الدعوة.. تفاصيل الحالة المرضية للدكتور أحمد عمر هاشم

مسلسل الهرشة السابعة الحلقة 9.. مشهد أمينة خليل ومحمد شاهين يشعل التواصل الإجتماعي

الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ويزو: محمد سعد سبب حماسي لـ "إكس لانس".. وهو مؤسس مدرسة الارتجال

يتخطى مليون جنيه.. سعر صادم لفستان نوال الزغبي الأسود

بعد تصدرها مؤشر البحث.. الجمهور لـ نيللي كريم: كل مرة تبهرينا أكثر

اشرب كوب على الفطار لبشرة صحية.. فوائد ماء الليمون

فيديو

الحلقة 9 من مسلسلات رمضانI وفاة والدة أحمد العوضي.. طلاق طارق لطفي وعائشة بن أحمد

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

توقعات بطرح شهادات ادخارية بـ عائد 20% | فيديو

سر استبعاد مدرب الأهلي لنجم الفريق.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ