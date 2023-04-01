عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يتخطى 400 ألف جنيه.. سعر صادم لحذاء ياسمين صبري

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها صورًا من آخر جلسة تصوير خضعت لها على غلاف مجلة فوج الفرنسية وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

سعر حذاء ياسمين صبري

 

وتألقت ياسمين صبري بإطلالة ساحرة خطفت من خلالها أنظار متابعيها مرتدية فستان مجسم باللون الأحمر الناري، مع حذاء من الجلد باللون الأسود مع قطع من الإكسسورات باللون الفضي.

 

اللون البنفسجي يسيطر.. إطلالات دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في الإعلان

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر خرافي لفستان مايا دياب اللامع

 

وكان حذاء ياسمين صبري من ماركة Giuseppe zenotte، وبلغ سعر الحذاء 1,450,00 دولار أمريكي اي ما يعادل 5440 ريال سعودي، وهو ما يعادل بالمصري 4453024.01 جنيه

 

ياسمين صبري

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمالها، مع أحمر للشفاه باللون البيج.

 

 كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا على أكتافها بطريقة الويفي التى تتناسب مع ظهورها اللافت.

 

وأكملت ياسمين صبري، إطلالتها ببعض الإكسسورات التي تتناسب مع إطلالتها.

ياسمين ياسمين صبري اطلالة ياسمين صبري سعر إطلالة ياسمين صبري حذاء ياسمين صبري سعر حذاء ياسمين صبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو أرز واحد| إعلان عاجل من التموين بشأن صرف سلع شهر إبريل.. وهذه الأسعار الجديدة

40 درجة .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

250 جنيها| التموين تكشف مفاجأة عن سعر الذهب الفترة المقبلة.. وتؤكد: “ماحدش يتسرع ويشتري”

قرار عاجل من مرتضى منصور يخص نادي الزمالك

زيادة المعاشات 30%.. مفاجأة خلال ساعات بعد قرار السيسي

قرار عاجل من سلطنة عمان بحرمان الوافدين من العمل بهذه المهنة

خالد الغندور يفتح النار على كهربا بسبب رامز جلال

موضوعات متعلقة

بمكياج لافت.. منة فضالي تخطف الأنظار على إنستجرام بجمال ملامحها

رقم صادم.. سعر فستان رانيا يوسف في برنامج حبر سري

تتخطى 50 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة الفنانة اللبنانية رزان جمال

بفستان أخضر لامع.. كارول سماحة بإطلالة تعكس شخصيتها من حفلها بالكويت

ترشيحاتنا

العاشر من رمضان.. مواعيد الصلاة في سوهاج

يتخطى 400 ألف جنيه.. سعر صادم لحذاء ياسمين صبري

مادلين طبر تفتح النار على محمد رمضان وتهاجم برنامج رامز جلال.. وتؤكد: أجريت عمليات تجميل وأرحب بالزواج

3 تريليونات جنيه.. الموازنة العامة الجديدة تُلبى الأولويات التنموية والاجتماعية والتعليمية

قراءة سورة يس قبل الفجر.. هل يصل ثوابها للأموات؟ علي جمعة يوضح

أضعاف الدخل السابق.. مصطفى كامل يعدل بروتوكول تعاون الموسيقيين مع شركات المحمول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل التين المجفف فى رمضان

احذر | هرس الفول بهذه الطريقة يصيبك بـ السرطان

10 نصائح.. كيف يمكنك تدريب طفلك على صيام شهر رمضان ؟

أكلة دسمة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع في شهر رمضان؟

فيديو

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

توقعات بطرح شهادات ادخارية بـ عائد 20% | فيديو

سر استبعاد مدرب الأهلي لنجم الفريق.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

أجدع ناس.. سعودي يتحدث عن شهامة المصريين في رمضان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ