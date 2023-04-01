يتخطى 400 ألف جنيه.. سعر صادم لحذاء ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها صورًا من آخر جلسة تصوير خضعت لها على غلاف مجلة فوج الفرنسية وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

سعر حذاء ياسمين صبري

وتألقت ياسمين صبري بإطلالة ساحرة خطفت من خلالها أنظار متابعيها مرتدية فستان مجسم باللون الأحمر الناري، مع حذاء من الجلد باللون الأسود مع قطع من الإكسسورات باللون الفضي.

وكان حذاء ياسمين صبري من ماركة Giuseppe zenotte، وبلغ سعر الحذاء 1,450,00 دولار أمريكي اي ما يعادل 5440 ريال سعودي، وهو ما يعادل بالمصري 4453024.01 جنيه

ياسمين صبري

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمالها، مع أحمر للشفاه باللون البيج.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا على أكتافها بطريقة الويفي التى تتناسب مع ظهورها اللافت.

وأكملت ياسمين صبري، إطلالتها ببعض الإكسسورات التي تتناسب مع إطلالتها.