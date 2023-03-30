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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس من الحرير .. درة تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة الناعمة

درة
درة

ظهرت الفنانة درة بإطلالة جذابة وناعمة، وقامت بمشاركة صورها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.


تفاصيل إطلالة درة 

وأطلت درة، جمبسيوت من الحرير باللون الليموني الفسفوري مع ارتداء حزام باللون البني حول خصرها، واختارت عليه كارديجيان طويل بنصف كم مزركش بالورود يغلب عليه اللون الليموني ايضا.
 

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وتركت درة شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة،  وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

درة

واختارت درة بعض اللمسات الناعمة والملفتة من المكياج، فقامت بوضع أحمر الشفاه باللون الكشميري المات، مع الآي لاينر، والماسكرا، والآي لاينر، والكحل باللون الأسود والآي شادو بألوان ترابية ناعمة.

درة


واختارت درة بعض الإكسسوارات البسيطة والساحرة، وارتدت اساور وقلادة ناعمة باللون الذهبي، مع خاتم كبير من الالماس، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

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