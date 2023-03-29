عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالدولار وبالجنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة درة يثير الجدل

درة
درة

ظهرت الفنانة درة بإطلالة أنيقة وجذابة، وقامت بمشاركة متابعيها الصورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.


سعر إطلالة درة 

 

وأطلت درة، بفستان قطعتين باللون الأسود مع ازرار باللون الذهبي على كامل الفستان ويكون من توب علوي بتصميم الأوف شولدرز وقصير يكشف عن خصرها، وجيب طويل يتوسطها الأزرار بتصميم الهاي وسط، وكان الفستان من تصميم Balmain.

 

اللون البنفسجي يسيطر.. إطلالات دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في الإعلان

رقم صادم.. سعر فستان رانيا يوسف في برنامج حبر سري


ووصل سعر التوب الفنانة درة 503 دولارات، أي ما يعادل 1888 ريالًا سعوديًا، أي 15546.87 ألف جنيه، وبلغ سعر الجيب 1392 دولارًا أي ما يعادل  5226 ريالاً سعوديًا، أي  43024.35 جنيه مصري.
 

درة


وتركت درة شعرها منسدلا عبر كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة،  وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.


واختارت درة بعض اللمسات الناعمة والملفتة من المكياج، فقامت بوضع أحمر الشفاه باللون النبيتي القاتم، مع الآي لاينر، والماسكرا، والآي لاينر، والكحل باللون الأسود والآي شادو بألوان ترابية ناعمة، مع طلاء الأظافر باللون النبيتي .
 


واختارت درة بعض الإكسسوارات البسيطة والساحرة، وارتدت قرطين ناعمين باللون الذهبي، مع خاتم من نفس اللون، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالاتها.

درة فستان درة سعر فستان درة سعر إطلالة درة إطلالة النجمة التونسية درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة| شاهد

مرض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

استنى متشتريش.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-3-2023

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

بفرمان كولر.. رحيل 6 من نجوم الأهلي عن الفريق

20 ألف جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن 7 رمضان

موضوعات متعلقة

بفستان ناعم.. لجين عمران تتألق في أحدث ظهور لها

بالأبيض.. المطربة وعد تبرز أناقتها بجلسة تصوير جديدة

بلوك كاجوال.. بلقيس فتحي تخطف الأنظار على إنستجرام

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر خرافي لفستان مايا دياب اللامع

ترشيحاتنا

بعد خيبة أمل بوتين.. زيلينسكي يدعو نظيره الصيني لزيارة أوكرانيا

اقضِ على الانتفاخ في رمضان|طرد الغازات من البطن نهائيًا بـ 3 طرق مجربة

تراجع بشكل مفاجئ.. هبوط قوي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

لأول مرة الفراخ تسجّل 54 جنيهًا| تحرك بسوق الدواجن والسبب غير متوقع

أول تعليق لـ أمريكا على تهديد الصين بشأن زيارة رئيسة تايوان

كاف يصدم الأهلي بقرار عاجل قبل مواجهة الهلال السوداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبالجنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة درة يثير الجدل

عباية مكشوفة وتاتو.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالتها في رمضان |شاهد

مش خايفة أموت ببدلة الرقص.. صور وضعت لوسي فى مأزق

تقمص شخصية اللمبي.. حقيقة فيديو تعدي محمد سعد على مخرج مسلسل اكسلانس

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ