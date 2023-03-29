بالدولار وبالجنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة درة يثير الجدل

ظهرت الفنانة درة بإطلالة أنيقة وجذابة، وقامت بمشاركة متابعيها الصورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.



سعر إطلالة درة

وأطلت درة، بفستان قطعتين باللون الأسود مع ازرار باللون الذهبي على كامل الفستان ويكون من توب علوي بتصميم الأوف شولدرز وقصير يكشف عن خصرها، وجيب طويل يتوسطها الأزرار بتصميم الهاي وسط، وكان الفستان من تصميم Balmain.







ووصل سعر التوب الفنانة درة 503 دولارات، أي ما يعادل 1888 ريالًا سعوديًا، أي 15546.87 ألف جنيه، وبلغ سعر الجيب 1392 دولارًا أي ما يعادل 5226 ريالاً سعوديًا، أي 43024.35 جنيه مصري.



درة



وتركت درة شعرها منسدلا عبر كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.



واختارت درة بعض اللمسات الناعمة والملفتة من المكياج، فقامت بوضع أحمر الشفاه باللون النبيتي القاتم، مع الآي لاينر، والماسكرا، والآي لاينر، والكحل باللون الأسود والآي شادو بألوان ترابية ناعمة، مع طلاء الأظافر باللون النبيتي .





واختارت درة بعض الإكسسوارات البسيطة والساحرة، وارتدت قرطين ناعمين باللون الذهبي، مع خاتم من نفس اللون، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالاتها.