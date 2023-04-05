مأدبة إفطار والعلاقات الإقليمية.. تفاصيل زيارة الرئيس القبرصي إلى مصر

‏يزور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، اليوم الأربعاء، مصر في زيارة تستغرق يومين سيلتقي خلالهم بـ الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسيغادر رئيس الجمهورية القبرصية إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء، وبعد وصوله مباشرة إلى القاهرة سيتوجه إلى متحف الثقافة المصرية، حيث سيتم إرشاده حول مقره من قبل إدارة المتحف والتوقيع على كتاب الزوار، وفقا لموقع الرئاسة القبرصية.

‏وبعد ظهر اليوم، سيعقد الوزراء المصريين والقبرصيين اجتماعات منفصلة في القصر الجمهوري، ثم سيلتقي الرئيس القبصر بالرئيس عبد الفتاح السيسي حيث ستقام مراسم استقبال رسمية ثم لقاء خاص للرئيسين، يعقبه مباحثات مطولة بين وفدي البلدين.‏

‏ومن بين القضايا التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع بين الرئيس السيسي والرئيس القبرصي، التطورات في المشكلة القبرصية، والعلاقات الثنائية بين مصر وقبرص وسبل زيادة تعزيزها في مجالات مثل التجارة والاقتصاد والسياحة، والقضايا المتعلقة بقطاع الطاقة، فضلا عن التطورات الإقليمية، وسيصدر بيانا بعد ذلك بتفاصيل الاجتماع بين الرئيسين.

‏وبعد الاجتماع الثائي مباشرة، سيقيم الرئيس عبد الفتاح السيسي مأدبة عشاء "إفطار" على شرف الرئيس خريستودوليديس والوفد القبرصي.‏

‏وفي صباح اليوم الثاني للزيارة في 6 أبريل، سيتوجه الرئيس القبرصي إلى مقر جامعة الدول العربية حيث سيعقد اجتماعا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط. ‏

‏وبعد الاجتماع، سيغادر رئيس كريستودوليدس متوجها إلى قبرص. ‏

ويرافق الرئيس القبرصي خلال زيارته إلى مصر، وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، ووزير الطاقة والتجارة والصناعة جورج باباناستاسيو، والمتحدث باسم الحكومة كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، ونائب مدير المكتب الدبلوماسي للرئيس دوروس فينيزيس والمسؤولين الرسميين.‏