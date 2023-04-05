عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مأدبة إفطار والعلاقات الإقليمية.. تفاصيل زيارة الرئيس القبرصي إلى مصر

الرئيس القبرصي
الرئيس القبرصي

‏يزور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، اليوم الأربعاء، مصر في زيارة تستغرق يومين سيلتقي خلالهم بـ الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسيغادر رئيس الجمهورية القبرصية إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء، وبعد وصوله مباشرة إلى القاهرة سيتوجه إلى متحف الثقافة المصرية، حيث سيتم إرشاده حول مقره من قبل إدارة المتحف والتوقيع على كتاب الزوار، وفقا لموقع الرئاسة القبرصية.

‏وبعد ظهر اليوم، سيعقد الوزراء المصريين والقبرصيين اجتماعات منفصلة في القصر الجمهوري، ثم سيلتقي الرئيس القبصر بالرئيس عبد الفتاح السيسي حيث ستقام مراسم استقبال رسمية ثم لقاء خاص للرئيسين، يعقبه مباحثات مطولة بين وفدي البلدين.‏

‏ومن بين القضايا التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع بين الرئيس السيسي والرئيس القبرصي، التطورات في المشكلة القبرصية، والعلاقات الثنائية بين مصر وقبرص وسبل زيادة تعزيزها في مجالات مثل التجارة والاقتصاد والسياحة، والقضايا المتعلقة بقطاع الطاقة، فضلا عن التطورات الإقليمية، وسيصدر بيانا بعد ذلك بتفاصيل الاجتماع بين الرئيسين.

قبرص تشيد بدور الرئيس السيسي في حل خلافات دول المنطقة| فيديو

رئيس قبرص: دولتنا تلعب دورًا مهمًا لدعم العلاقات الأوروبية مع مصر

‏وبعد الاجتماع الثائي مباشرة، سيقيم الرئيس عبد الفتاح السيسي مأدبة عشاء "إفطار" على شرف الرئيس خريستودوليديس والوفد القبرصي.‏

‏وفي صباح اليوم الثاني للزيارة في 6 أبريل، سيتوجه الرئيس القبرصي إلى مقر جامعة الدول العربية حيث سيعقد اجتماعا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط. ‏

‏وبعد الاجتماع، سيغادر رئيس كريستودوليدس متوجها إلى قبرص. ‏

ويرافق الرئيس القبرصي خلال زيارته إلى مصر، وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، ووزير الطاقة والتجارة والصناعة جورج باباناستاسيو، والمتحدث باسم الحكومة كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، ونائب مدير المكتب الدبلوماسي للرئيس دوروس فينيزيس والمسؤولين الرسميين.‏

الرئيس القبرصي الرئيس عبد الفتاح السيسي قبرص الرئيس السيسي وزير الخارجية القبرصي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

بعد قرارات مرتضى منصور النارية.. نجم الزمالك يُفاجئ الجميع برد صادم

بفرمان رئيس النادي| من هم اللاعبون المجمدون في الزمالك لنهاية الموسم

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

ذهبت للعمل على جنابة فهل صومي صحيح.. الإفتاء ترد

أخبار الرياضة| إمام عاشور إلى الأهلي بفرمان كولر.. ورد صادم من نجم الزمالك.. وجماهير الأبيض تتحدى مرتضى منصور

طالبة تهرب من فضيحة صورها لتفقد عذريتها بالقاهرة.. تفاصيل

الحديد رخص.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

موضوعات متعلقة

قبرص تشيد بدور الرئيس السيسي في حل خلافات دول المنطقة| فيديو

رئيس قبرص: دولتنا تلعب دورًا مهمًا لدعم العلاقات الأوروبية مع مصر

قبرص تخصص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري

السيسي يجرى اتصالا هاتفيا برئيس جمهورية قبرص المنتهية ولايته

بروفيسور إسرائيلي معتقل في قبرص: أمريكا تحاول دفني لحماية بايدن ونجله

في اتصال هاتفي .. السيسي يهنئ نيكوس خريستودوليدس برئاسة قبرص

شاهد: دفن حيتان نافقة على شواطئ قبرص

العاهل الأردني يهنئ رئيس قبرص بفوزه بالانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

تركيا تخفض شدة لهجتها مع السويد.. عليها شروط لو طبقتها تنضم للناتو

لم نقف بجانب روسيا.. الصين توجه رسالة مفاجئة للدول الغربية

الزمالك يقرر تعديل وتمديد عقد محمد صبحي

محامي عبد الله السعيد يكشف مفاجأة بشأن قضية اللاعب مع الأهلي

مأدبة إفطار والعلاقات الإقليمية.. تفاصيل زيارة الرئيس القبرصي إلى مصر

البرلمان العربي: مهاجمة قوات الاحتلال المصلين والمعتكفين بالأقصى يشعل الموقف في المنطقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأثير تناول الموز في إفطار رمضان

سيدة تثير الجدل بظهور عفن داخل علبة عصير معلب.. تفاصيل

درة تستعرض إنوثتها بهذه الإطلالة الناعمة في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

صداع الصيام في رمضان.. أسبابه وكيف يمكن السيطرة عليه؟

فيديو

ماذا فعل مرتضى منصور عقب هزيمة الزمالك من المصري؟| فيديوجراف

«حاولت تمثل وفشلت فلجأت لاستعراض جسمها».. تفاصيل 180 دقيقة تحقيق مع سلمى الشيمي "فيديوجراف"

التحدث بالعربية والإنجليزية.. فنانة تقلب أحداث مسلسل "الهرشة السابعة"

بعد الفيديوهات الخادشة.. موعد الحكم على البلوجر سلمى الشيمي|فما العقوبة المتوقعة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ