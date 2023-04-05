نقيب الأشراف: اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى جريمة في كل الشرائع

أدان السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، بشدة قيام جنود قوات الاحتلال الصهيوني باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين.

وأكد نقيب الأشراف، أن ما قامت به قوات الاحتلال الصهيوني من اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في شهر رمضان المبارك، دون مراعاة لحرمة العبادة أو اعتبار لقدسية الزمان والمكان، هو عمل إجرامي وجريمة في كل الشرائع.

ودعا إلى وقف تلك الممارسات الانتهاكية في حق المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المُعظّم، مشددا على أن مثل هذه الممارسات العدوانية تفجر الأوضاعَ بفلسطين المحتلة وتستفز مشاعر المسلمين في العالم كله.

وطالب نقيب الأشراف، المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات جادة وحازمة لوقف مثل هذه الاعتداءات المتكررة والانتهاكات الصارخة التي تتم بحق المصلين والمسجد الأقصى، دون مراعاة لقدسية وحرمة الزمان والمكان.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ فلسطين والقدس والمسجد الأقصى، وأن يعيد الحق المغصوب إلى أصحابه.