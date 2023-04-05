جامعة الأزهر تنظم ندوات توعوية عن المشروعات القومية بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية

نظمت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية ووحدة التضامن الاجتماعي ، ندوات توعوية تضمنت التوعية بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة وأثرها على النهوض والارتقاء بالوطن في الجمهورية الجديدة، إضافة إلى أهمية مشروعات محو الأمية التي تقوم بها الجامعات المصرية.

وهذا في إطار حرص جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على رفع الوعي الطلابي؛ تحقيقًا للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وحاضر في الندوات الدكتورة خلود حسام، عميدة كلية التجارة بنات جامعة الأزهر بأسيوط، والدكتور إبراهيم السمدوني، وكيل كلية التربية الأسبق عضو لجنة خدمة المجتمع.

وعقدت الندوات بقاعة كلية التربية، بحضور شام علي، مقررة اللجنة، وإشراف إدارة التربية العسكرية، ووحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة التابعة لوزارة التضامن.