أخبار السيارات| 10 سيارات أسطورية في جراج ميسي.. أسعار تويوتا الجديدة 2023 في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

قدمت سيارة شيفروليه سبرنت من قبل الصانع الأمريكي للسيارات، تنتمي سيارة شيفروليه سبرنت موديل 1986 إلي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم.

شهد قطاع السيارات خلال الفترة الماضية العديد من المشكلات التي أثرت علي إنتاج السيارات الجديدة موديل 2023، وبالتالي لم يتوافر داخل أسواق السيارات العديد من إصدارات 2023، واذا تم توافرها تتواجد وبأسعار مرتفعة جدا، وذلك يعود الي غلق الاستيراد، وعدم استقرار سعر الدولار.

تتوالي زيادات أسعار السيارات خلال عام 2023، ويعود ذلك إلى العديد من المشكلات التي واجهة واجهة صناعة السيارات عالميا، والتي أدت الي تقليل أنتاج السيارات الجديدة موديل 2023 أو اختفاءها من الأسواق، ويعود ذلك الي عدة أسباب منها، عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات.

شهد سوق السيارات العالمي للسيارات الكثير من الأزمات خلال الفترة الماضية، مما أدي الي زيادة أنواع السيارات الجديدة موديل 2022، ومن ضمن تلك الزيادات تم زيادات أسعار JMC النقل في السوق المحلي المصري، وذلك نتيجة العديد من العوامل منها، غلق الاستيراد، وعدم استقرار سعر الدولار عالما، بالإضافة الي انه تم صناعة سيارة جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 في الصين .

حصلت مجموعة KG أقدم صانع سيارات في كوريا الجنوبية، علي مجموعة سانج يونج التي تعمل في صناعة السيارات، وذلك بعد أن تعرضت الي أزمات ومشاكل كبيرة، ومن هنا جاءت فكرة صناعة سيارة سانج يونج توريس الكورية.

يتساءل الكثير من المشجعين عن عدد سيارات لاعب كرة القدم ليونيل ميسي، ويتمتع الأرجنتيني ليونيل ميسي الحاصل على الكرة الذهبية 7 مرات بشعبية كبيرة، حيث يميل جمهور كرة القدم إلى متابعة حياة لاعبي كرة القدم خارج المستطيل الأخضر، ويتملكهم فضول لمعرفة سيارات لاعبي كرة القدم، فهي على الأغلب تكون سيارات رياضية جريئة أو فاخرة.

نظام الإيكو هو أحد التقنيات التي تساعد شركات تصنيع السيارات على تحقيق أهدافها المتعلقة بـ الحياد الكربوني وبناء مستقبل أخضر، ويتم تشغيل هذا النظام بالسيارات من خلال كبسة زر واحدة، وبعدها يتم أرسال إشارات لكمبيوتر السيارة وبعدها ترسل الإشارات الي المحرك لتقليل استهلاك الوقود، ويهدف نظام الإيكو الي توفير استهلاك الوقود.

ظهرت سيارة بي إم دبليو الفئة الأولي موديل 2023 أول مرة عام 2004، وتنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك الفارهة، وهي الأن في جيلها الثالث الذى ظهر عام 2017، وتم عمل تعديلات علي السيارة لتعمل بقوة الدفع الأمامي عام 2019، وتم تزويد السيارة بأحدث تجهيزات السلامة، ووسائل الاتصال العصرية، والسمات الفريدة التي تتميز بها سيارات BMW بشكل عام .