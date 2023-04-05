حكاوي رمضان.. الشيشينى : مثلت أنى فطرت بنهائى أفريقيا

كشف سامى الشيشينى نجم ومدرب الزمالك السابق ، عن الطقوس اليومية بالنسبة له خلال شهر رمضان الكريم.



وأوضح بأن طقوسه اليومية خلال شهر رمضان الكريم ، قائلا: "أستيقظ لأداء صلاة الظهر ، وقراءة القرآن لوقت صلاة العصر ،ولو تواجد شغل بالراديو أو التلفزيون .



وبسؤاله عن الأكلات المفضلة بالنسبة له بشهر رمضان، فأوضح بأنه يفضل المكرونة بالباشميل والبوفتيك ،وإحساسا منه بإرهاق زوجته خلال أيام شهر رمضان بتحضير الوجبات فيقوم بإحضار أكلات جاهزة في بعض الأيام لإراحتها.



وعن أغرب مواقفه بالشهر الفضيل فذكر بأنه كان يشارك بنهائى أفريقيا بعام ١٩٩٩-٢٠٠٠،وكان المدير الفنى أوتو بفيستر لا يحب مشاركته مع الفريق ،وعندما كان الفريق يواجه كانون ياوندى في لقاء العودة بالكاميرون فرض المدير الفنى عدم صوم جميع لاعبي الفريق ،ولكن الشيشينى كان متأكد من عدم إشراكه مع الفريق فقام بتخبئة الطعام تحت الطاولة وقام بالتمثيل بأنه تناوله لكى لا يفطر .