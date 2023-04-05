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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يفشل في فك شفرات المقاولون العرب ويتعادل سلبيا بالدوري

بيراميدز والمقاولون
بيراميدز والمقاولون

 

سيطر التعادل السلبي على أحداث المباراة التي جمعت بين فريقى المقاولون العرب وبيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وحل بيراميدز ضيفا على المقاولون العرب على استاد الجبل الأخضر في إطار مباريات الدوري.

وفرض بيراميدز سيطرته على أحداث الشوط الأول من خلال شن العديد من الهجمات المتتالية دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمي المقاولون .

وأهدر مصطفى فتحي هدف تقدم بيراميدز في شباك المقاولون العرب في الشوط الأول بعد تسديد كرة قوية لتمر أعلى العارضة.

وشهدت أحداث الشوط الثاني صعوبة كبيرة  للاعبي  بيراميدز في احتراق دفاعات المقاولون المتمركزة بشكل جيد للغاية.

بهذه النتيجة يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 40 نقطة بينما تواجد المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 34 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

 

بينما خاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من :-

راسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي، وخط الوسط: بلاتي توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي وفي الهجوم: إبراهيم عادل".

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