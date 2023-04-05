طقس الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

طقس الخميس.. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.

طقس الخميس.. وتوقع الخبراء شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الخميس.. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

طقس الخميس

طقس الخميس.. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى



القاهرة 26 18

العاصمة الإدارية 26 18

6 أكتوبر 27 17

بنهــــا 26 18

دمنهور 25 17

وادي النطرون 26 16

كفر الشيخ 25 17

المنصورة 26 18

الزقازيق 27 19

شبين الكوم 26 18

طنطا 25 17

دمياط 23 18

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 26 15

السويس 26 16

العريش 24 15

رفح 23 16

رأس سدر 26 17

نخل 25 09

كاترين 22 08

الطور 30 17

طابا 26 16

شرم الشيخ 30 18

الإسكندرية 25 18

العلمين الجديدة 26 17

مطروح 26 13

السلوم 27 15

سيوة 29 11

رأس غارب 31 16

الغردقة 31 16

سفاجا 30 17

مرسى علم 31 18

شلاتين 32 18

حلايب 27 16

أبو رماد 31 15

رأس حدربة 27 17

الفيوم 26 17

بني سويف 27 18

المنيا 28 12

أسيوط 29 15

سوهاج 30 16

قنا 34 18

الأقصر 33 17

أسوان 33 18

الوادي الجديد 32 16

أبوسمبل 31 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى



مكة 35 24

المدينة 34 21

الرياض 35 20

المنامة 29 22

أبوظبي 29 20

الدوحة 32 21

الكويت 35 20

دمشق 23 08

بيروت 21 16

عمان 24 11

القدس 25 12

غزة 23 14

بغداد 30 15

مسقط 29 24

صنعاء 25 11

الخرطوم 39 24

طرابلس 18 13

تونس 18 08

الجزائر 17 09

الرباط 24 09

نواكشوط 30 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى



أنقرة 13 04

إسطنبول 12 08

إسلام آباد 28 13

نيودلهي 33 18

جاكرتا 33 23

بكين 16 05

كوالالمبور 33 24

طوكيو 20 15

أثينا 16 06

روما 16 04

باريس 12 05

مدريد 23 09

برلين 11 02

لندن 13 05

مونتريال 10 01-

موسكو 11 01

نيويورك 20 09

واشنطن 25 10

أديس أبابا 23 12