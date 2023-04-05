عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

صدى البلد

طقس الخميس.. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.

طقس الخميس.. وتوقع الخبراء شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الخميس.. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

طقس الخميس

طقس الخميس.. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى


القاهرة 26 18
العاصمة الإدارية 26 18
6 أكتوبر 27 17
بنهــــا 26 18
دمنهور 25 17
وادي النطرون 26 16
كفر الشيخ 25 17
المنصورة 26 18
الزقازيق 27 19
شبين الكوم 26 18
طنطا 25 17
دمياط 23 18
بورسعيد 23 17
الإسماعيلية 26 15
السويس 26 16
العريش 24 15
رفح 23 16
رأس سدر 26 17
نخل 25 09
كاترين 22 08
الطور 30 17
طابا 26 16
شرم الشيخ 30 18
الإسكندرية 25 18
العلمين الجديدة 26 17
مطروح 26 13
السلوم 27 15
سيوة 29 11
رأس غارب 31 16
الغردقة 31 16
سفاجا 30 17
مرسى علم 31 18
شلاتين 32 18
حلايب 27 16
أبو رماد 31 15
رأس حدربة 27 17
الفيوم 26 17
بني سويف 27 18
المنيا 28 12
أسيوط 29 15
سوهاج 30 16
قنا 34 18
الأقصر 33 17
أسوان 33 18
الوادي الجديد 32 16
أبوسمبل 31 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى


مكة 35 24
المدينة 34 21
الرياض 35 20
المنامة 29 22
أبوظبي 29 20
الدوحة 32 21
الكويت 35 20
دمشق 23 08
بيروت 21 16
عمان 24 11
القدس 25 12
غزة 23 14
بغداد 30 15
مسقط 29 24
صنعاء 25 11
الخرطوم 39 24
طرابلس 18 13
تونس 18 08
الجزائر 17 09
الرباط 24 09
نواكشوط 30 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى


أنقرة 13 04
إسطنبول 12 08
إسلام آباد 28 13
نيودلهي 33 18
جاكرتا 33 23
بكين 16 05
كوالالمبور 33 24
طوكيو 20 15
أثينا 16 06
روما 16 04
باريس 12 05
مدريد 23 09
برلين 11 02
لندن 13 05
مونتريال 10 01-
موسكو 11 01
نيويورك 20 09
واشنطن 25 10
أديس أبابا 23 12

طقس الخميس طقس الغد طقس غدا طقس اليوم درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم نادي الزمالك يوقع رسميا لبيراميدز

مات صائماً| القصة الكاملة لوفاة مدير أمن بورسعيد قبل الإفطار مع عائلته بلحظات

موعد إجازة شم النسيم الرسمي.. مدفوعة الأجر

وفاة مدير أمن بورسعيد فى حادث على طريق الاسماعيلية السريع

كنا عارفين وهروح له تاني.. محمد فؤاد يكشف حقيقة مقلب رامز جلال

4 جنيهات.. تحريك قيمة السجائر والميريت ب59| تعرف علي عقوبة التلاعب بالأسعار

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة شم النسيم بالقانون

تسريب عقد أحمد بلحاج مع الزمالك يكشف مفاجآت بالجملة

ترشيحاتنا

وطن واحد|حفل إفطار جماعي لمجلس القبائل العربية..وبكري: مستعدون للتضحية بأنفسنا في أي وقت|صور

أحدث الأسعار لـ 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

أهمها رقم 3..أطعمة فى السحور للحفاظ على طاقتك خلال الصيام

التوك توك اتفحّم .. قصة مصرع فتاة قبل الإفطار في كرداسة

طقس الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

أحدهم كان يعتكف العشر الأواخر| كيف كان زعماء مصر في رمضان؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدهم كان يعتكف العشر الأواخر| كيف كان زعماء مصر في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند الافطار على منقوع التين المجفف؟

مشروب رمضاني يزيد قدرة الرجل في العلاقة الزوجية

أعشاب لعلاج نزلات البرد وانخفاض حرارة الجسم.. تعرف عليها

فيديو

علاج شيرين الطحان على نفقة المتحدة | ما مرضها ؟

أبوها رفضه.. تفاصيل غريبة في جريمة مدينة نصر| تغطية خاصة

حقيقة تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز | تفاصيل الأزمة

ممنوع التصوير واللايفات .. تفاصيل ضوابط الاعتكاف بالمساجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ