داعية إسلامي : الرسول أوضح لنا كيفية تقسيم اليوم في رمضان

قال الدكتور أحمد الدسوقي الداعيه الإسلامي؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى لكل مسلم هديه في شهر رمضان في كيفية تقسيم يومنا في رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

أضاف الدكتور احمد الدسوقي خلال لقائه في برنامج اما بعد مع الاعلامي حسن الشاذلي والمذاع على قناة صدى البلد الفضائية؛ أن الصيام يبدأ من وقت السحور إلى أذان المغرب والقيام يبدأ من وقت الفطار وحتى أذان الفجر؛ مضيفا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسحور معللا بأن السحور بركة حتى لو شربة ماء.

وتابع أن في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين؛ مشيرا إلى ان هذه الصلاة التي يصليها علينا الملائكة قبل صلاة الفجر فماذا عن أجر صلاة الفجر ايضا؛ بالإضافة الى أن الاجواء الايمانية في رمضان تكون مهيئة وجاذبة للمؤمنين؛ منوها إلى أن من صلى الصبح هو في كنف ربنا و رمضان هو مصنع الرجال.