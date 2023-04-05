ناقدة: الأعمال الفنية الدينية من أهم ما يميز الموسم الرمضاني

قالت الناقدة علا الشافعي، إن تقديم الأعمال الدرامية الدينية الشبيهة بـ رسالة الإمام ضرورة، مشيرة إلى أنَّ عودة الأعمال الدينية والتاريخية من أهم مميزات هذا الموسم الرمضاني، مضيفة أن عرض "رسالة الإمام " هو عودة المقدرة الفنية والإنتاجية من محتوى وتصوير وديكور لنوعية المسلسلات التاريخية والدينية بعد انقطاع.

وأضافت “علا الشافعي”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية " اكسترانيوز "، أن تقديم مسلسل «رسالة الإمام» باللغة العربية العامية كان من اختيار ووجهة نظر الكاتب، لأنه ببساطة شديدة كانت الفسطاط تعرف اللغات اللاتينية، وكان يوجد منطقة بها تتكلم بالعامية، موضحة أنَّ تقديم المسلسل بالفصحى لن يصل إلى كل الجمهور كونه يستهدف أجيال متنوعة ومختلفة.

وتابعت أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إنتاج مسلسل «رسالة الإمام» بزلت مجهودات مع مراعاة الإخراج والديكورات والملابس وكل التفاصيل الصغيرة التي تظهر من خلال الصورة، مشيرة إلي أن أهمية طرح شخصية الإمام بوسطيته في هذا التوقيت كون العالم بأجمعه يشهد تطرفًا في الآراء وتعصبًا بشكل كبير للغاية، لذلك نحتاج إلى مسلسل هذه النوعية من الشخصيات.