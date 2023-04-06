التضامن الاجتماعي تجري القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات اليوم

تجري الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعالية إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444ه- 2023م اليوم الخميس .

ومن المقرر إجراء القرعة اليوم الخميس الموافق ٦ إبريل، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وحول نسب التوزيع على عدد المحافظات ، للمواطنين الذين تم قبولهم يتم توزيع حصة الجمعيات بكل محافظة وفقًا لنسبة عدد الطلبات بكل محافظة لإجمالي عدد الطلبات، وفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 45 حاجا. من الذين تم تدريبهم خلال الفترة الماضية .

كما تجرى القرعة الإلكترونية مركزيًا برعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، من خلال بوابة الحج المصرية الموحدة، وذلك بحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر إبريل 2023م وتعلن النتائج النهائية للقرعة الأساسية والقرعة الاحتياطية بنسبة 30% على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة وتنشر بالمديرية والإدارات الاجتماعية كما تتضمن فاعلية اليوم شرح طريقة إجراء القرعة وكيفية الدخول للاستعلام بالرقم القومى .

وبداية من اليوم يمكن الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الكترونيا باستخدام الرقم القومى، من خلال الدخول على رابط الاستعلام عن حج الجمعيات على بوابة وزارة التضامن الاجتماعى ،وموقع المؤسسة القومية للحج .

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى حددت شروط وموعد التقديم فى حج الجمعيات الاهلية لموسم 1444ه- 2023م ، وأغلق باب التقديم فى 20 مارس الماضى .

وكانت قد أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1444ه -2023م، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضى الموافق 7 مارس ، حتى يوم الاثنين الموافق 20 مارس ، مشيرة إلى أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا ، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.