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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة في ملف رحيل تاو .. وكولر متمسك بربيعة

صدى البلد

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن إدارة الأهلي طلبت من وكيل بيرسي تاو، اغلاق الحديث تماما عن ملف رحيله عن صفوف الفريق، وتم التواصل معه عن طريق أمير توفيق وإبلاغه بعدم الحديث في الأمر، خصوصا أن كولر متمسك بوجوده.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مارسيل كولر المدير الفني أيضا أشاد برامي ربيعة وتمسك بالإبقاء عليه وتجديد عقده، وهو يقدم اداء جيد في الوقت الراهن مع النادي".

وأضاف: "الأهلي سيعمل على تجهيز طاهر محمد طاهر ومحمود متولي لمباراة بيراميدز في نهائي كاس مصر بعد غيابهم اليوم عن لقاء غزل المحلة، والجهاز الطبي يعمل بقوة على تجهيز اللاعبان، وطاهر كان من أبرز اللاعبين في بداية الموسم الحالي لكن الإصابة ابعدته عن المشاركة".

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