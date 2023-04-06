عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بابا المجال.. سوسن بدر: من أكتر المشاهد اللي بحبها في الحسين |صور

مسلسل بابا المجال
مسلسل بابا المجال

نشرت الفنانة سوسن بدر، صورة برفقه الفنان مصطفي شعبان من مسلسل “بابا المجال”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت سوسن بدر علي الصورة، كاتبة: “من اكتر المشاهد اللي بحبها.. وفي اكتر مكان بحبه الحسين.. مين ساكن هناك".

وتمكن مسلسل “بابا المجال” الذى يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، وعدد كبير من الفنانين، من تصدر نسب المشاهدة عبر منصة “جوي”. 

وتواجد مسلسل “بابا المجال” فى المركز الأول، بعدما كان يحتل المركز الثاني خلال الفترة الماضية، ليزيح بذلك مسلسل “رمضان كريم” الذى كان يتواجد فى المركز الأول. 

مسلسل “بابا المجال” بطولة مصطفى شعبان، وباسم سمرة، ورياض الخولي، وسوسن بدر، وياسمين رئيس، وأحمد كشك.

المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض طوال شهر رمضان الكريم، على عدد من القنوات من بينها “النهار”، و"النهار دراما"، والتلفزيون الأردني، والرابعة العراقية وSBC.

الفنانة سوسن بدر سوسن بدر الفنان مصطفى شعبان مصطفى شعبان مسلسل “بابا المجال” بابا المجال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع مقابل الجنيه لأول مرة منذ شهور|وهذا سعره الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

200 جنيه دفعة واحدة..مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

تجميد أحمد فتوح في الزمالك وعرضه للبيع.. شوبير يكشف الحقيقة الكاملة

الأحد| أمر عاجل بشأن دفع غرامة محمود كهربا

كاف يصدم ناديًا كبيرًا باستبعاده من دوري السوبر الأفريقي

أزمة قبل مواجهة الرجاء .. مباراة الأهلي وسموحة تواجه شبح التأجيل

مشاكله كتير| «هيرليتش» يكشف حقيقة رفضه تدريب الزمالك

أسبوع إجازة للموظفين في أبريل 2023 |تفاصيل

موضوعات متعلقة

السولية يحتفل بفوز الأهلي أمام غزل المحلة على طريقته الخاصة.. شاهد

دعاء فاروق تعلن خضوعها لعملية جراحية.. شاهد

لاعبو الزمالك يوقعون على إقرار العقوبة قبل مباراة البنك الأهلي.. تفاصيل

عقب عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل رشيد.. ريهام عبدالغفور: أتمنى يكون عجبكم

ابتديت أخاف منها.. خالد الغندور يعلق على توقع زوجته بمواجهة الأهلي والرجاء

فرج عامر: الأهلي يفاوض مهاجم منتخب الشباب النيجيري

ترشيحاتنا

الهجرة تنشر إرشادات التحويلات المالية وتدبير النقد الأجنبي للطلاب المصريين الدارسين بالخارج

عاجل.. إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بسبب إطلاق الصواريخ من لبنان

اسم كبير.. الغندور يكشف موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد لـ الزمالك

فى مواجهة الشرطة.. مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط 7 أخرين بقنا

بعد إطلاق 100صاروخ من لبنان على إسرائيل.. اجتماع أمني عاجل لـ نتنياهو|صور

مصر تخوض معركة جديدة دفاعا عن الدول الأفريقية.. ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعرها 80 ألف جنيه.. ريهام حجاج ترتدي بيجامة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

قفطان وإكسسوارات غريبة.. نسرين طافش تلفت الأنظار بظهورها| شاهد

أمريكية تفقد حواسها لمدة عامين.. اعرف السبب

بالتواريخ والأيام| موعد الإجازات الرسمية لشم النسيم وتحرير سيناء وعيد الفطر

فيديو

بعد تسريب مكالمة ساخنة لها.. انتصار: معجب كلمني ومش ندمانة على تصريحاتي

الصوم يعالج السرطان.. اعرف الرد الطبي على تصريحات محمد صبحي|حقيقة أم أكذوبة

صغر 20 سنة.. محمد فؤاد يتصدر التريند والسر تكميم المعدة|تغطية خاصة

أحوال الطقس.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة ومرضى الحساسية.. ماذا سيحدث اليوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ