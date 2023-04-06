بابا المجال.. سوسن بدر: من أكتر المشاهد اللي بحبها في الحسين |صور

نشرت الفنانة سوسن بدر، صورة برفقه الفنان مصطفي شعبان من مسلسل “بابا المجال”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت سوسن بدر علي الصورة، كاتبة: “من اكتر المشاهد اللي بحبها.. وفي اكتر مكان بحبه الحسين.. مين ساكن هناك".

وتمكن مسلسل “بابا المجال” الذى يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، وعدد كبير من الفنانين، من تصدر نسب المشاهدة عبر منصة “جوي”.

وتواجد مسلسل “بابا المجال” فى المركز الأول، بعدما كان يحتل المركز الثاني خلال الفترة الماضية، ليزيح بذلك مسلسل “رمضان كريم” الذى كان يتواجد فى المركز الأول.

مسلسل “بابا المجال” بطولة مصطفى شعبان، وباسم سمرة، ورياض الخولي، وسوسن بدر، وياسمين رئيس، وأحمد كشك.

المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض طوال شهر رمضان الكريم، على عدد من القنوات من بينها “النهار”، و"النهار دراما"، والتلفزيون الأردني، والرابعة العراقية وSBC.