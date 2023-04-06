وزير الخارجية اليمني: تربطنا بـ مصر علاقات استراتيجية راسخة وتلاحم شعبي

أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الخميس، على العلاقة التي تربط بين مصر وبلاده، بالإضافة إلى التلاحم الشعبي.

ونشر وزير الخارجية اليمني تغريده عبر صفحته الرسمية قال فيها، "سعدت بلقاء أخي معالي وزير الخارجية سامح شكري، الذي ناقشت معه العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين والإجراءات التنظيمية الأخيرة للدخول والإقامة وشكرته على الرعاية التي يحظى بها اليمنيين في مصر".

وأكد "تربط اليمن ومصر علاقات استراتيجية راسخة وتلاحم شعبي وموروث تاريخي وثقافي يمتد لآلاف السنين".

كما قام الوزير بن مبارك باستعراض مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، وأكد تقدير بلاده للموقف المصري الثابت الداعم للشرعية في اليمن وجهود التوصل لتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد وتخفف من حدة الأزمات الإنسانية التي يشهدها، مشدداً على دعم اليمن الكامل لمصر وأمنها القومي في مواجهة أية تحديات، وفي مقدمتها أمن مصر المائي باعتباره جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وكشف السفير أبو زيد أن الوزير شكري أعرب من جانبه عن التقدير لحرص الأشقاء في اليمن على التنسيق المستمر مع القاهرة وإطلاعها على آخر التطورات على الساحة اليمنية، مؤكداً دعم مصر للحكومة اليمنية الشرعية ولمساعي تمديد الهدنة الأممية وتشجيعها لجميع الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، يكون محل توافق من قبل مختلف الأطياف اليمنية ويحافظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية، ويبقي اليمن في محيطه العربي.