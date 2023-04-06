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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤسسة إكرام تواصل جهودها الخيرية في رمضان

إسلام أمين
إسلام أمين

عرض برنامج «سابقين بالخير» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقرير عن جهود مؤسسة إكرام للعمل الخيري.

وقال  إسلام أمين، إنه فى حملة إطعام التي تقوم بها المؤسسة، يتم قدوم عينة من الطعام الذى سيتم توزيعه ويتم إختيار أفضل عينة، ليأكله ويكون أمن للأسر من الفقراء والمحتاجين، معقبا: “كرتونة إطعام مع مؤسسة اكرام سعرها 300 جنيه، بها 12 كيلو مواد غذائية”.

وتابع: "هتعمل عمل خيري لو أتصلت بمؤسسة اكرام أو غيرها من المؤسسات التي لديها مطبخ خيري وبتعمل وجبات وتقدمها للناس، حيث أن الله سبحانه وتعالي يقول " وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً"".


وأكد أن المؤسسة تقوم بإطعام المحتاجين والبسطاء لوجه الله، قائلا: "محدش فينا بيكون بيقدم الخير ومنتظر شكر أو أى شئ أخر، ولكن الشكر يأتي من الله سبحانه وتعالي".

سابقين بالخير مؤسسة إكرام إكرام للعمل الخيري مؤسسة إكرام للعمل الخيري صدى البلد

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