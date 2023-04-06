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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علاج 267 حالة مرضية بوحدات" العلاج عن بُعد" بالوادى الجديد خلال شهر مارس

قافله طبيه
قافله طبيه

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد على مستوى المحافظة، قدمت خدماتها لـ267 حالة مرضية خلال شهر مارس الماضي بمختلف التخصصات الطبية، وذلك من خلال 11 وحدة للعلاج بالمستشفيات وعدد من الوحدات الصحية بالقرى.

وأوضح الزملوط، أن المبادرة الرئاسية لإنشاء وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد تهدف إلى توفير الخدمة الطبية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة من التخصصات الحرجة والنادرة، موجهًا الشكر لجميع القائمين والعاملين بهذه الوحدات وفي مقدمتهم وحدة مستشفى الداخلة العام، والتي جاءت في المركز الأول خلال التقييم الشهري لأعداد مناظرة الحالات بالكشف على ٥٧ حالة.

تكليف إبراهيم بركة بتسيير أعمال سكرتير عام محافظة الوادي الجديد المساعد

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