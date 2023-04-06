مصطفى كامل: النقابة تدخلت في أزمة شيرين والأسرار العائلية لا يجب الإفصاح عنها

أكد المطرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، أن النقابة تدخلت في أزمة النجمة شيرين عبد الوهاب الأخيرة، مشددًا بأنه تدخل في الأزمة دون معرفة أسباب المشكلة.

وأوضح مصطفى كامل، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه منذ أكثر من شهر ونصف وهو منقطع عن معرفة أخبار الفنانة شيرين عبدالوهاب، منوهًا بأنه لم يكن يعرف أسباب الأزمة، رافضًا الإفصاح عن الأسرار العائلية.

الأسرار العائلية لا يجب الإفصاح عنها

وتابع مصطفى كامل: "الأسرار العائلية لا يجب الإفصاح عنها والتدخل فيها، كما أنه من الممكن أن يتحدث عن الجانب الفني في حياة شيرين، موجهًا رسالة: "أنتي حاجة كبيرة جدًا المفروض كنتي ممكن تكوني رمزا كبيرا لمصر، لكن ما حدث عطلها بشكل كبير.. ربنا يعيدك لفنك والطريق الصحيح".