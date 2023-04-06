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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الدسوقي: شكلي كان عبيط أيام الطفولة.. وعمري ما ادلعت

طارق الدسوقي
طارق الدسوقي

استرجع  الفنان طارق الدسوقي، العديد من المواقف والذكريات في حياته الخاصة، لافتا إلى أنه عاش أجمل أيام حياته في الطفولة، وعشق اللغة والعربية وتمكنها منها بفضل أساتذته في المدرسة ودراسته مادة العروض مما ساعده كثيرا خلال مشاركته في العديد من الأعمال التاريخية والدينية
وأضاف طارق الدسوقي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مارست جميع الأنشطة الثقافية خلال طفولتي بتشجيع من والدي ووالدتي، لافتا إلى أن حياته الشخصية خط أحمر رغم حب الجمهور وشغفه لمعرفة أخبار النجوم والفنانين ولكن هناك أمور شديدة الخصوصية.

تابع طارق الدسوقي، :"شكلي أيام الطفولة كان عبيط وطيب زيادة عن اللزوم، وعمري ما ادلعت وولدي حريص على المساواة بين الأبناء.

 

محمد موسى قناة الحدث الأعمال التاريخية حياته الخاصة الفنان طارق الدسوقى

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