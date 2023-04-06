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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند واليابان تؤكدان حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع والتكنولوجيا

صدى البلد

أكدت الهند واليابان، اليوم الخميس، حرصهما على العمل من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع والتكنولوجيا.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج، مع نائب وزير الدفاع الياباني للشئون الدولية، أوكا ماسامى، اليوم في نيودلهي.

وأكد المسئول العسكري الياباني، خلال الاجتماع، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الثنائي في مجال الدفاع، بما في ذلك التعاون في الأمور المتعلقة بمعدات الدفاع والتكنولوجيا.

من جانبه، قال الوزير راجناث سينج، في معرض تدوينة له على موقع التدوين المصغر "تويتر"، بشأن هذا الاجتماع، إن الهند تشارك اليابان رؤيتها في أن تكون منطقة الاندو / باسيفيك منطقة حرة ومفتوحة وآمنة يتم الالتزام فيها بالقواعد.

وقال إنه يتعين على البلدين الاستمرار في العمل من أجل توسيع نطاق تعاونهما الثنائي، وإنه تم الاتفاق على ضرورة توثيق التعاون في مجال الدفاع. 

وأشار الوزير الهندي إلى أن نائب وزير الدفاع الياباني، كان يرافقه السفير الياباني لدى الهند، سوزوكى هيروشى، وأن السفير أعرب عن تقديره للجهود الرامية إلى دعم التعاون الثنائي في مجال الدفاع.
 

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