التصديري للحاصلات الزراعية: حل أزمة شحنات البطاطس المحتجزة بالموانئ اللبنانية

توجه المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بالنيابة عن مصدرى البطاطس بخالص الشكر والتقدير والعرفان لـ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على الجهود والاتصالات التي قام بها على أعلى مستوى مع الجانب اللبنانى.

حيث أسفرت تلك الجهود عن حل أزمة شحنات البطاطس المصرية المحتجزة بالموانئ اللبنانية يوم 1/4/2023 وتفهم الجانب اللبنانى أسباب تأخر وصول الباخرتين عن الموعد المحدد لدخول البطاطس المصرية، وذلك نتيجة الظروف الجوية.

كما توجه المجلس كذلك بخالص الشكر للسفير دكتور ياسر علوى سفير جمهورية مصر العربية بدولة لبنان الشقيقة على المتابعة المستمرة للازمة والاتصالات التى قام بها مع المسئولين اللبنانيين.