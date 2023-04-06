برلماني: الرئيس السيسي يؤكد أهمية المشروعات القومية لمحاربة البطالة

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب إن حديث الرئيس اليوم لأهالي الأسمرات ، حديث له أهمية خاصة لأنه تطرق إلي أهمية المشروعات القومية و دورها في مكافحة البطالة واستيعاب الأيدي العاملة العائدة من الخارج بعد ثورات الربيع العربي.

وأشار الطماوى فى بيان صحفى له إلى حديث الرئيس حول الزيادة السكانية التي حدثت منذ 2011 و أنها تصل إلى 20 مليون نسمة.

و أكد الطماوي أن الرئيس حريص على كرامة المصريين و ظهر هذا جليا واضحا في تأكيده علي أن “ محدش له فضل عليكم ..دي فلوس مصر” ، وأيضا إشارة الرئيس إلى حاجة الدولة لبرامج مخلصة ، تؤكد حرص الرئيس علي الاستمرار في خطط التنمية التي تعود بالخير علي جموع المصريين.

واختتم: أخيرا فإن حديث الرئيس عن حلمه الذي يتحقق يؤكد أن نجاح المصريين في العبور لمستوى جيد من المعيشة و الحياة الكريمة ، حلم مشروع لكل المصريين.