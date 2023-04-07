دعاء للمتوفي في شهر رمضان مع قدوم شهر رمضان المبارك نتذكر أناس افتقدناهم، ويكون الحزن أكبر لو كان افتقادهم في شهر رمضان المبارك، والميت لا نستطيع أن نقدم له سوى الدعاء والصدقة ، إذا الدعاء للمتوفي في رمضان من الامور التي تدخل على الميت الرحمات في قبره، وحرصا منا على أن رمضان شهر الدعاء علينا أن نحرص على الدعاء للمتوفي في شهر رمضان



ونقول في دعاء للمتوفي في شهر رمضان اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أنس وحشتـهم وارحم غربتهم وتجاوز عن سيئاته واقبل منهم حسناتهم.



- اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.



- اللهم إنه عبدك وأنت خلقته وأنت قبضت روحه وهديته للإسلام وأنت أعلم بسره وعلانيته وجئنا نشفع له فأغفر له.

-اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها اللهمّ ارحمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون "يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.



- اللهم إنّا نسألك في يوم الجمعة أن تغفر لحيّنا وميّتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا

اللهم إنّا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تُبدل موتانا وموتى المسلمين دورًا خيرًا من دورهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأنت تدخلهم الجنة وتعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار.

ونقول أيضًا في دعاء للمتوفي في شهر رمضان اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، واجزه عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

-اللهم إن كان فقيدنا محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، ونسألك يا ربّي أن تدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.

-اللهم إن في القبور أشخاص نحبهم وأحبونا، اللهم نسألك بكل اسم هو لك أن تغفر لهم وترحمهم، اللهم فسح لهم في قبورهم، واجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم حرم وجوههم على النار برحمتك يا أكرم الأكرمين يا الله.

-اللهمّ أجزي أبي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا. اللهمّ إن كان أبي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

دعاء للميت في شهر رمضان

دعاء للميت في شهر رمضان شهر رمضان ليس فقط هو شهر الصيام والصدقات وتلاوة القرآن الكريم، وإنما رمضان شهر العتق من النيران والدعاء بالرحمة للحي والميت، والدعاء للميت في شهر رمضان نوع من أنواع العبادة أن نتذكر من رحلوا عن دنيانا، فعلينا الإكثار من الدعاء للميت في رمضان ، وأن نتذكرهم بأقل الأوقات المطلوبة .

ونقول في دعاء للميت في شهر رمضان اللهم اجعله في بطن القبر مطمئنًا وعند قيام الأشهاد آمنًا وبجود رضوانك واثقًا وإلى أعلى علو درجاتك سابقًا، اللهم اجعل عن يمينه نورًا وعن شماله نورًا ومن أمامه نورًا ومن فوقه نورًا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا في نور من نورك.

- اللهم إن كان مصليًا لك فثبته على الصراط يوم تزل الأقدام، اللهم إنه كان لك صائمًا فأدخله الجنة من باب الريان، اللهم ارحمنا إذا ورينا التراب وغلقت من القبور الأبواب وانفض الأهل والأحباب فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب.



- اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة ولا تجعله حفرةً من حفر النار.

-اللهم إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك، أن ترحم ميّتنا، وألّا تُعذّبه، وأن تُثبّته عند السؤال.



-يا الله احشره مع المتّقين، اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين، اللهمّ بشّره بقولك (كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيّام الخالية).



كما أنه يستحب أن ندعوا لوالدينا أو ندعوا للشخص باسمه في دعاء للميت في شهر رمضان ونقول يا الله أسألك أن ترحم أرواحًا كانت تترقب شهر رمضان وهي الآن تحت التراب، اللهم في كل دقيقة تمر على أمي وهي في قبرها، أسألك أن تفتح لها بابًا تهب منه نسائم الجنة لا يسد أبدًا، اللهم بشرها بروحٍ وريحان وجنات نعيم.



-اللهمّ اجعله في هذه الليلة المباركة من الّذين سعدوا في الجنّة خالدين فيها ما دامت السّموات والأرض.

-اللهم ارحم امواتاً كانوا معنا ينتظرون رمضان في الأعوام الماضية يا رب، وآنس وحشتهم واجعل قبورهم روضة من رياض جنتك.



وفي رمضان اللهم ارزق - فلان بن فلان- النور في القبر وبكلّ حرفٍ في القرآن ضياء واجزة الجنة يا رب العالمين.

ربنا اتهم نوراً في قبورهم وارحم من لم يصم معنا هذا العام واجعِل رمضانهُ أجمل في الجنة، اللهُم ارحم من كان يفرحُ بقدوم شهر رمضِان وانتهى عُمره قبل قدومه.



ربي أرحم أرواحا كانت تترقب رمضان وتفرح به واليوم هي في قبورها، اللهم بشرهم بالفردوس الأعلى اللهم أسقهم من حوض نبيك شربة لا يظمئون بعدها أبدا.



. اللهمّ ارحمنا إذا يئس منّا الطّبيب، وبكى علينا الحبيب، وتخلّى عنّا القريب والغريب، وارتفع النّشيج والنّحيب. اللهمّ ارحمنا إذا اشتدّت الكربات، وتوالت الحسرات، وأطبقت الرّوعات، وفاضت العبرات، وتكشّفت العورات، وتعطّلت القوى والقدرات.



دعاء للميت

في العموم الدعاء للميت أمر مطلوب في كل الأوقات لكن الحديث عنه والإكثار من الدعاء للميت خاصة في الشهر الكريم أجره مضاعف بإذن الله، فلا نجعل المسلسلات تسرق أوقاتنا فشهر رمضان هو شهر الجود والكرم وعلينا أن نكرم أمواتنا بالدعاء للميت بين كل وقت وآخر في شهر رمضان المبارك.



-ونقول في دعاء للميت اللهم ارحم من هم تحت التراب، الذين يترقبون منا دعوة صادقة في شهر رمضان المبارك، اللهم ارحم تلك الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك، واغفر لهم، ووسع لهم قبورهم، واتقهم من النيران.

واجعل قبور الموتى يا الله في شهرك المبارك نوراً وضياء، وارحمهم وارزقهم الفوز بجناتك، واعتق رقابهم عن النار.

-ربي ارحم من اصبحوا في ودائعك بحق هذا الشهر المبارك، برّد على قبورهم، واعفُ عنهم واجعلهم مكرمين في جناتك.

-اللهُم ارحم ابي فهو لم يصِوم معنا هذا العام واجعِل رمضانهُ أجمل في الجنة، اللهُم ارحم والدي فقد كان يفرحُ بقدوم شهر رمضِان وانتهى عُمره قبل قدومه هذا العام.



في رمضان يا الله أننا لا نزكّيه عليك ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحاً فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان بحقّ قولك: “ولمن خاف مقام ربّه جنّتان”، رحمة الله عليك يا أبي.



اللهم إني أسألك أن تجعل لأبي على ضفاف نهر الكوثر مبتسمين في أرقى مراتب الجنان واجمعنا بهم في جناتك، لم يعُد بيننا وبين رمضان إلا أيامًا قليله.



-اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.



-اللهم ارحم من كانت تصوم معنا رمضان العام السابق ولم يبلغها رمضان هذا، اللهم اجعلها قبرها خير منزل لها يا أرحم الراحمين.

-اللهم ارحم ابي الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني واشتاقت له روحي ولم تجده ربيّ ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين.

-اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

-اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.