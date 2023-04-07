عماد الدين حسين عن الغارمين: هناك تقاليد اجتماعية وثقافية يجب معالجتها

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ إن موضوع الغارمين، قضية في غاية الأهمية لأن البعض منهم للأسف يعتقد أنه ممكن الحصول على السلف كما نشاء و ولا نستطيع السداد، لكن الدولة والمبادرات سوف تساعدنا في النهاية لدفع هذه الأموال، وهذا أمر اذا حدث مرة او اثنين صعب أن يستطيع أحد دفع الفلوس كلها لكل الناس في وقت واحد.



وأوضح عماد الدين حسين خلال مداخلة له في "برنامج التاسعة"، المذاع عبر "فضائية الأولى المصرية"، أن هناك واقع اقتصادي صعب في المنطقة وفي مصر وليس كل الناس معها أموال وبالتالي هذا الجزء مسألة عميقة جدا في الوعي وكيف يمكن اقناع الناس بعدم حصولهم على قروض إلا عندما يكونوا قادرين على السداد بمعنى أن عدد كبير في أحياء شعبية وأشخاص كثريون يكونوا غير قادرين ويحصلوا على قروض بسبب تقاليد اجتماعية وثقافية خاطئة ويذهبوا لشراء "شبكة" وأشياء أخرى، البيت فعلا ليس في حاجة لها، وقال: "لم أكن اتخيل في ظل هذه الظروف إن احنا مثلا في الزواج نروح نشتري جهازين من كل حاجة وهذا للأسف بيحدث".

رسالة للإعلام والمجتمع المدني

وتابع عماد الدين حسين قائلا: يجب على الإعلام والمجتمع المدني والجامع والكنيسة وقصور الثقافة كل هذه المؤسسات أن تتحدث وتوضح للناس خطأ هذه العادات وكل واحد يجب أن يعيش وفقا لدخله وكويس جدا إن الرئيس السيسي والدولة وبعض القادرين يتدخوا في مرات كثيرة ويتم دفع الأموال والناس بتخرج، قائلا: “طب ماذا لو كل الناس قررت تعمل زي الغارمين على أمل إن الناس هتيجي تدفع الفلوس وهذا لن يحدث”.