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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بداية النهاية لـ الأخضر.. اعتراف أمريكي صادم باقتراب سقوط الدولار

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قالت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، إن العقوبات ضد روسيا لم تثبت أنها غير فعالة فحسب، بل ستتسبب أيضًا في تخلي دول العالم عن الدولار الأمريكي كعملة عالمية، وستؤدي الخطوات الجذرية الأخرى ضد روسيا إلى عواقب لا يمكن إصلاحها.

وقال مذيع قناة “فوكس نيوز”، تاكر كارلسون، إن "الحرب ضد روسيا ستكون آخر حرب يمكننا خوضها”، موضحا أن قرار إدارة بايدن استخدام الدولار كسلاح إشارة سلبية لبقية العالم.

وأشار كارلسون، إلي “كيف جمدت الولايات المتحدة، بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا، احتياطيات الدولار في البنك المركزي الروسي”.

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وقال: "كان من المفترض أن تتسبب مصادرة الأصول في انهيار نظام الائتمان الروسي، لكنها كشفت فقط عن رغبة الولايات المتحدة في تبديد تريليونات الدولارات التي يمتلكها الأجانب بشكل شرعي".

التخلي عن الدولار الأمريكي

وأضاف كارلسون، أن “الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لفقدان مركزها كصاحب عملة احتياطي في العالم. أجبرت محاولات واشنطن تدمير الاقتصاد الروسي روسيا والصين والهند وتركيا، التي تشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد العالمي، على البدء في التخلي عن الدولار”.

وقال: “نتيجة لذلك، بدأ العديد من الأجانب أيضًا في إعادة النظر في موقفهم تجاه الدولار، حيث تحول من عملة موثوقة إلى سلاح سياسي يمكن استخدامه ضد أي شخص”.

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