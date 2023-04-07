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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: هناك أزمة بين فتوح وإدارة النادي ورحيله قريب

صدى البلد

أكد شوقي السعيد لاعب الزمالك السابق، أن هناك تربص إعلامي واضح بالقلعة البيضاء، والبعض يتحدث عن أزمات النادي فقط، عكس ما يحدث مع النادي الأهلي.

وقال السعيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الأهلي هو النادي الذي يتوج بالالقاب ورغم ذلك لا يتلقى لاعبيه أي عروض احترافية، عكس نادي الزمالك عندما يتألق لاعب تنهال عليه العروض، وهو شئ غريب بالنسبة لي".

واضاف: "الزمالك تخرج مشاكله للإعلام سريعًا، ومرتضى منصور هو الأنسب لرئاسة النادي، هناك أشخاص آخرين قادوا النادي ولم ينجحوا في توفير السولية المالية".

وواصل: "نريد دائمًا أن تكون هناك منافسة قوية من الأهلي والزمالك، وأن يكونوا الأفضل على الساحة العربية والقارية".

وأكمل: "أحمد فتوح لو رحل فالأمور لن تقف عليه مطلقا، هناك بالفعل أزمة ومشكلة بين اللاعب والإدارة، ويجب عقد جلسة مع اللاعب ومعرفة نواياه بشأن البقاء أو الرحيل".

وزاد: "فتوح ليس أفضل من طارق حامد وفرجاني ساسي، وأي نادٍ كبير قادر على تعويض الراحلين، وعبدالله السعيد سبق ورحل عن الأهلي، ونادي الزمالك له فضل كبير على فتوح وغيره من اللاعبين".

وأردف: "نادي الزمالك عليه أن يتحمل موسم آخر ويبني فريق جيد ويضم لاعبين مميزين، والنادي الابيض يدفع فلوس كثيرة للاعبين، وأي نادٍ يضم لاعبين وقد لا يظهرون بالمستوى المأمول مثل شادي حسين في الأهلي".

واستطرد: "نبيل دونجا سيظهر بمستوى جيد مع الزمالك، ولن يتم إجبار أي لاعب على البقاء داخل النادي، على الإدارة الجلوس مع فتوح وأي لاعب من أجل حل الأزمة".

وأتم: "هناك لاعبين كثيرين في مصر وخارجها، وتعويض فتوح سهل، من الوارد التعاقد مع محترف أجنبي، لا توجد أي أزمة في الاستعانة بلاعب من الخارج، والأهلي كان يستعين بلاعبين اجانب في مركز الظهير الايسر مثل جيلبرتو وأخيرا علي معلول".

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