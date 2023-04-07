إسرائيل تقصف غزة وجنوب لبنان وأمريكا تعرقل إجراءات ضم أوكرانيا إلى الناتو.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

نتنياهو: إسرائيل ستضرب أعدائها وسيدفعون ثمنا لعدوانهم

ميقاتي: لبنان يرفض أي "تصعيد عسكري" ينطلق من أراضيه

الكونجرس الأمريكي يتسلم تقريراً سرّيًا عن الانسحاب من أفغانستان

رئيسة تايوان: سنمنع "تدخلات الصين" في مياهنا الإقليمية

وزير خارجية اليمن: أمن مصر المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك، قوله إن بلاده تدعم مصر وأمنها القومي في مواجهة أي تحديات، وفي مقدمتها أمن مصر المائي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت صحيفة "الوطن" أن الجيش الإسرائيلي، شن فجر الجمعة غارات جوية جديدة على قطاع غزة، وجنوب لبنان، وسُمع دوي انفجارات جنوب مدينة غزة، كما سقطت 3 قذائف إسرئيلية قرب مخيم الراشدية للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

وذكرت "الراي" أن الجيش الإسرائيلي بدأ غارات مكثفة على قطاع غزة، مساء الخميس، في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر لبحث الرد على إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.

وأشارت "الجريدة" إلى أن الفصائل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أطلقت صواريخ مضادة للطائرات، ورشقات صاروخية انطلقت من القطاع نحو مستوطنات غلاف غزة.

ونقلت "القبس" عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن بلاده "ستضرب أعدائها.. وسيدفعون ثمناً لعدوانهم"، مشيرًا إلى أن حكومته ليست لديها "رغبة في تغيير الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس"، داعيا إلى "تهدئة التوتر".

وذكرت "الأنباء" أن نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال أكد، رفض لبنان "أي تصعيد عسكري" من أراضيه، مشددًا على "إدانة لبنان وشجبه عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان". موضحا أن بلده "يرفض مطلقاً أي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه، واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم".

دوليًا، قالت "الجريدة" إن البيت الأبيض أعلن أنّه سلّم الكونجرس تقريرًا سرّيًا طال انتظاره عن انسحاب الولايات المتّحدة من أفغانستان عام 2021، مدافعاً عن مسار هذا الانسحاب الذي أنهى 20 عامًا من الحرب ضد حركة طالبان.

وقال مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إنّه ما من شيء كان بإمكانه "تغيير مسار الانسحاب، وإنّ الرئيس جو بايدن رفض إرسال جيل آخر من الأمريكيين لخوض حرب كان يجب أن تنتهي بالنسبة للولايات المتحدة منذ فترة طويلة".

ونقلت "الراي" عن رئيسة تايوان تساي إنج-وين، قوله إن تايبيه تعتزم "منع التدخّلات الصينية" في مياهها الإقليمية، وذلك ردًا على إرسال الصين سفناً حربية إلى المياه المحيطة بالجزيرة.

وقالت تساي قبيل مغادرتها الولايات المتّحدة، حيث التقت رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي "بينما أنا خارج البلاد، يراقب فريق الأمن القومي لدينا الوضع من كثب.. ما فعلناه هو ضمان قدرة سفننا على الإبحار بأمان في البحر ومنع التدخّلات الصينية في مياهنا الإقليمية".

وذكرت "الوطن" أن الولايات المتحدة تقود جهود بعض الحلفاء الأوروبيين لمنح أوكرانيا "خارطة طريق" لعضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في قمة الحلف المقررة خلال يوليو المقبل، ما يكشف انقسامات غربية بشأن وضع كييف بعد الحرب، وذلك بحسب 4 مسؤولين.

وأوضح المسؤولون أن الولايات المتحدة وألمانيا والمجر تقاوم الجهود التي تبذلها دول مثل بولندا ودول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا)، لمنح كييف علاقات أعمق مع حلف شمال الأطلسي، وتقديم بيانات دعم واضحة لعضويتها بالحلف مستقبلاً.