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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علشان الصداع..تعليق صادم من شوبير بشأن تعيين حكام مصريين لنهائي كأس مصر

صدى البلد

علق الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق علي قرار اتحاد الكرة المصري برئاسه جمال علام بإسناد مباراة نهائي كاس مصر بين الأهلي وبيراميدز لحكام مصريين .

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الافضل كان الاستعانه بحكام اجانب تجنبا لأي ازمات “ علشان نقلل الصداع ووجع الدماغ ” .

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شوبير يعلن حكم مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

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كولومبي.. شوبير يعلن تفاصيل اختيار المدير الفني الجديد للزمالك

واضاف شوبير أن بيريرا رئيس لجنه الحكام يثق في الحكام المصريين ويرغب في إثبات هذا الأمر أمام الجميع .

 

وتابع أن الاهلي أيضا كان يرغب في استقدام حكام أجانب في نهائي الكأس ولكن اتحاد الكرة اتخذ قراره النهائي ولا رجعه فيه .

 

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي.الاهلي نظيره بيراميدز يوم الاثنين المقبل في نهائي كاس مصر علي ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة .

الأهلى بيراميدز اتحاد الكرة شوبير كأس مصر اتحاد الكرة المصري لجنة الحكام الاهلي وبيراميدز

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شوبير يعلن حكم مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

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