شوبير يعلن حكم مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن حكام مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن هناك ٣ حكام أحدهم سيتولي إدارة نهائي كأس مصر .

وأضاف شوبير أن الحكام هم أما أمين عمر ،محمد عادل , أحمد الغندور مدل أن طاقم تحكيم نهائي كاس مصر سيكون بقيادة أحدهم .

وتابع شوبير أنه حتي الآن لم يتم الاستقرار علي اي من هؤلاء سيتولي المسؤوليه مشددا أن بيريرا رئيس لجنه الحكام يثق في الحكام المصريين ولا يريد ضروري لاستقدام حكام أجانب .

ويواجه فريق الأهلي نظيره بيراميدز يوم الاثنين المقبل في نهائي كاس مصر علي ملعب استاد القارهرة في تمام الساعه التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .