الملاح سامح فوزي رئيسًا لسلطة الطيران المدني المصري

أصدر الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، قرارًا بندب الملاح سامح محمد فوزي للقيام بأعمال رئيس سلطة الطيران المدني المصري، خلفًا للطيار عمرو الشرقاوي، الذى وجه له الشكر والتقدير على ما قدمه من جهود خلال فترة توليه منصب رئاسة السلطة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح فى مسيرته المهنيه المقبلة.

ويحظى الملاح سامح فوزي بخبرة تمتد لأكثر من 37 عامًا في مجال الطيران المدني، حيث شغل منصب نائب رئيس سلطة الطيران المدني لمقاييس السلامة الجوية، وتولى عددًا من المناصب القيادية والإشرافية داخل السلطة، وشارك في لجان التحقيق في حوادث الطيران، وأسهم في أعمال التفتيش الدولية.

كما شغل فوزى منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لمجموعة العمل الإقليمية العربية لتأمين بيانات المسافرين، وترأس لجنة النقل والاتصال التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ويتمتع بخبرة عملية داخل سلطة الطيران المدني لنحو 17 عامًا.

هذا وقد حصل على درجة البكالوريوس في علوم الملاحة الجوية والعلوم العسكرية، إلى جانب دبلومة في السلامة الجوية.