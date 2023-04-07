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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهاكات صارخة من الاحتلال الإسرائيلي.. لبنان على صفيح ساخن وفلسطين تستغيث

صدى البلد

شهدت الساعات الماضية تصعيدا خطيرا في الأراضي الفلسطينية  بالقدس المحتلة وغزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكا صارخا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والقوانين والمواثيق الدولية ندد به العالم ومنظمات عربية ودولية.

وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز الرابط بين مدن الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية في الاتجاهات كافة، وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال في المنطقة، خاصة في قرية فروش بيت دجن.

وشهدت الليلة الماضية،  قصفا إسرائيليا لأهداف في جنوبي لبنان وقطاع غزة، وردا من الفصائل الفلسطينية بالصواريخ على جنوبي إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إلغاء التعليمات الأمنية في المناطق المحاذية لغزة وعودة الحياة إلى طبيعتها، وهو ما حدث أيضا في الشمال.

وأسفرت جولة التصعيد هذه عن إصابات محدودة لدى كل الأطراف، لكن لم يسجل وقوع قتلى.


وفي قطاع غزة، سادت حالة من الهدوء الحذر بعد تراجع إطلاق الصواريخ من جانب إسرائيل والفصائل مع شروق الشمس.
بعدما سمعت سلسلة انفجارات قوية في قطاع غزة، ليل الخميس صباح الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات على مواقع لحركة حماس في القطاع.


وقال الجيش الإسرائيلي إن حماس هي التي تتحمل مسؤولية إطلاق الصواريخ، عصر الخميس، من جنوب لبنان، وقصف غزة جاء ردا على ذلك.


قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع لتصنيع الأسلحة وموقع للتدريب العسكري للفصائل في المنطقة الوسطى وأنفاقا في بيت لاهيا وخانيونس.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه شن غارات على جنوب لبنان، مؤكدا بأنه لن يسمح لحماس بالعمل من هناك والدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية أي إطلاق نار ينطلق من أراضيها.

هجوم الأغوار

وفي وقت لاحق، وقع هجوم في منطقة غور الاردن، أسفر عن مقتل إسرائيليتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة.

بدأ الجيش الإسرائيلي في عملية تمشيط بحثا عن المنفذين اللذين فرا في المكان، وتشارك في العمية طائرات حربية، كما نصبت حواجز في المنطقة.


فرصت القوات الإسرائيلية طوقا أمنيا على مدينة أريحا في إطار مطاردة منفذي عملية الأغوار.
بدأ وزير الدفاع الإسرائيلي بإجراء تقييم للوضع مع كبار المسؤولين الأمنيين عقب حادثة إطلاق النار.
قال رئيس مجلس المستوطنات في الأغوار "ما حدث صعب للغاية وله عواقب بعيدة المدى".
دعا قائد شرطة إسرائيل المدنيين الذين يحملون رخصة حمل السلاح لحمل سلاحهم بسبب تصاعد الهجمات.

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