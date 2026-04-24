جوائز دولية واتفاقيات سيادية .. مصر تقود قاطرة الطيران العالمي في النصف الأول من 2026

شهد قطاع الطيران المدني المصري خلال النصف الأول من عام 2026 طفرة دولية غير مسبوقة، حيث نجحت "وزارة الطيران" في تحويل التحديات الإقليمية إلى فرص لتعزيز الريادة المصرية. وبدعم مباشر من القيادة السياسية، استطاعت مصر حصد سلسلة من الجوائز العالمية، وتوقيع اتفاقيات سيادية، وصياغة مقترحات استثمارية اعتمدتها المنظمات الدولية بـ "الإجماع".

القمة والمنظمة.. تجديد الثقة الدولية بالقاهرة

كان الحدث الأبرز هو استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيد خوان كارلوس سالازار، سكرتير عام منظمة "الإيكاو"، حيث أكد الرئيس أن تطوير قطاع الطيران "هدف استراتيجي" للدولة المصرية. وترجمت هذه الرؤية بتوقيع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران، اتفاقية تجديد استضافة مصر للمكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة، وهو ما يعد "صك ثقة" عالمي في أمان واستقرار منظومة الطيران المصرية وقدرتها على قيادة 15 دولة في المنطقة.

مصر ترسم خارطة استثمارات المطارات الدولية

ومن الدبلوماسية إلى "بيزنس الطيران"، سجل المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس القابضة للمطارات، إنجازاً تاريخياً في اجتماعات المجلس الدولي للمطارات (ACI World) بألمانيا؛ حيث نجح في تمرير مقترح مصري لإنشاء "لجنة استثمارية عالمية" لتطوير اقتصاديات المطارات. هذا المقترح الذي أصبح رسمياً على أجندة الحوكمة العالمية، يضع الخبرة المصرية كمرجعية للمستثمرين ورؤساء المطارات حول العالم.

اكتساح مصري للجوائز الدولية

على منصات التتويج، واصلت الشركات المصرية تألقها:

المركز الأول عالمياً في التدريب: حصدته إحدى الشركات المصرية الرائدة في خدمات تكنولوجيا الطيران "United ATS"، حيث فازت بجائزة "التميز في التدريب" من المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) بمراكش للعام الثاني على التوالي، متفوقة على مراكز تدريب عالمية.

وعلى مستوى الابتكار الرقمي في أفريقيا: فاز مطار القاهرة بجائزة التميز عن تطبيق "اسأل مريم" من المجلس الدولي للمطارات بأفريقيا (ACI Africa)، بعدما نجح التطبيق في خدمة آلاف المسافرين الأجانب بكفاءة ذكاء اصطناعي مصرية.

الكوادر البشرية.. “سفراء فوق العادة”

لم تكتفِ مصر بالجوائز المؤسسية، بل برزت الكوادر الوطنية دولياً، في مشهد يجسد قدرة الكفاءات المصرية ومساعي جهودها. في المراقبة الجوية، انضم المراقب الجوي "أحمد ماجد" إلى لجنة الاتصال بالاتحاد الدولي للمراقبين (IFATCA) في بوخارست، ليكون صوتاً لمصر في صياغة سياسات الملاحة الجوية الدولية.

أما على مستوى الريادة النسائية، تُوجت سهير عبدالله موسى، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، بجائزة التميز في مؤتمر "صناع الأمل"، تقديراً لنقلة النوعية التي أحدثتها في منظومة الخدمات والتموين الجوي.

تؤكد هذه النجاحات المتتالية أن الطيران المدني المصري لا يكتفي بمواكبة التطور العالمي، بل بات "شريكاً أصيلاً" في صناعة مستقبله، مستنداً إلى تاريخ عريق وبنية تحتية حديثة، وكوادر بشرية أثبتت كفاءتها في أصعب الاختبارات الدولية.