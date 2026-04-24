تراث القاهرة وأسرار سيناء في أمسية ثقافية تنظمها مؤسسة زاهي حواس للآثار

تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث يوم الثلاثاء القادم، الموافق 28 أبريل، احتفالية ثقافية وأثرية مزدوجة بمركز إبداع قصر الأمير طاز، تضم محاضرتين لنخبة من كبار الباحثين والمتخصصين، وذلك في إطار جهود المؤسسة لتعزيز الوعي بالتراث المصري الاستثنائي.

تبدأ الفعاليات في تمام السادسة مساءً بمحاضرة للكاتب والباحث محمد مندور، مستشار وزير الثقافة السابق، تحت عنوان "ديانة القاهرة: رحلة بين التراث والدين والهوية".



وتستعرض الندوة قراءة في الذاكرة الحضارية لمدينة الأديان، مبرزةً التشابك الفريد بين الدين والفن والعمارة في القاهرة عبر العصور، وكيف شكلت المبانى الدينية والموروثات الشعبية كالموالد والاحتفالات الهوية الثقافية والاجتماعية للمدينة، مع تقديم رؤية حول كيفية الحفاظ على هذه الهوية في ظل التحولات الحديثة.

وفي تمام السابعة مساءً، يلتقي الجمهور مع المحاضرة الثانية بعنوان "دير سانت كاترين: قصة الإنشاء، العمارة، ومشروع التجلي الأعظم"، والتي يلقيها الدكتور عبد الرحيم ريحان، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية. ويقدم الدكتور ريحان خلالها تحقيقاً لوثيقة تاريخية هامة حول بناء الدير، وشرحاً لعمارته الفريدة التي تضم كنيسة التجلي والجامع الفاطمي ومكتبة الدير التي تعد الثانية عالمياً من حيث الأهمية. كما يفرد اللقاء مساحة خاصة لاستعراض 14 مشروعاً ضمن "مشروع التجلي الأعظم" فوق أرض السلام، والتي تهدف لتعظيم المقومات السياحية والروحية بالمنطقة.

تجمع هذه الأمسية بين القيمة التاريخية للمكان في قصر الأمير طاز، وبين المحتوى العلمي الرفيع الذي يقدمه المحاضران، حيث يمتلك الأستاذ محمد مندور رصيداً حافلاً من المؤلفات التراثية والوثائقية، بينما يمتلك الدكتور عبد الرحيم ريحان خبرة ميدانية وأكاديمية تمتد لأكثر من 35 عاماً في آثار سيناء.

وتدعو مؤسسة زاهي حواس كافة الباحثين والمثقفين والمهتمين بعمارة القاهرة وتراث سيناء العالمي لحضور هذا اليوم الثقافي الحافل، الذي يجسد روح التعايش والعمق الحضاري للدولة المصرية.