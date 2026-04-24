رئيس أركان الجيش الأمريكي: مستعدون لاستئناف العمليات القتالية ضد إيران
بطولات على الأرض المقدسة.. كيف طهرت القوات المسلحة سيناء من الإرهاب؟
محافظ البحر الأحمر يطلق منظومة الرقابة الرقمية للقضاء على المخلفات
14 شهرا في قلب الجليد.. دراسة تكشف ما يفعله القطب الجنوبي بعقل الإنسان
المؤتمر: الذكرى 44 لتحرير سيناء تؤكد قوة الدولة المصرية واستمرار معركة البناء والتنمية
صورة تذكارية لـ الرئيس السيسي مع المشاركين في الاجتماع العربي الأوروبي بقبرص| شاهد
أول انتخابات إلكترونية.. 5000 طبيب يدلون بأصواتهم في نقابة الأسنان
70 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
نجم بيراميدز يجري عمليه جراحيه عقب إصابته في مباراة الزمالك
نعتذر للركاب.. السكة الحديد تكشف عن سبب تأخر القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية
دعاء يوم الجمعة للميت.. ردد هذه الكلمات واجعل قبره روضة من رياض الجنة
وزير الحرب الأمريكي: إيران لديها فرصة تاريخية لعقد اتفاق جاد..والكرة في ملعبها
تراث القاهرة وأسرار سيناء في أمسية ثقافية تنظمها مؤسسة زاهي حواس للآثار

محمد الاسكندرانى

تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث يوم الثلاثاء القادم، الموافق 28 أبريل، احتفالية ثقافية وأثرية مزدوجة بمركز إبداع قصر الأمير طاز، تضم محاضرتين لنخبة من كبار الباحثين والمتخصصين، وذلك في إطار جهود المؤسسة لتعزيز الوعي بالتراث المصري الاستثنائي.

تبدأ الفعاليات في تمام السادسة مساءً بمحاضرة للكاتب والباحث  محمد مندور، مستشار وزير الثقافة السابق، تحت عنوان "ديانة القاهرة: رحلة بين التراث والدين والهوية". 


وتستعرض الندوة قراءة في الذاكرة الحضارية لمدينة الأديان، مبرزةً التشابك الفريد بين الدين والفن والعمارة في القاهرة عبر العصور، وكيف شكلت المبانى الدينية والموروثات الشعبية كالموالد والاحتفالات الهوية الثقافية والاجتماعية للمدينة، مع تقديم رؤية حول كيفية الحفاظ على هذه الهوية في ظل التحولات الحديثة.

وفي تمام السابعة مساءً، يلتقي الجمهور مع المحاضرة الثانية بعنوان "دير سانت كاترين: قصة الإنشاء، العمارة، ومشروع التجلي الأعظم"، والتي يلقيها الدكتور عبد الرحيم ريحان، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية. ويقدم الدكتور ريحان خلالها تحقيقاً لوثيقة تاريخية هامة حول بناء الدير، وشرحاً لعمارته الفريدة التي تضم كنيسة التجلي والجامع الفاطمي ومكتبة الدير التي تعد الثانية عالمياً من حيث الأهمية. كما يفرد اللقاء مساحة خاصة لاستعراض 14 مشروعاً ضمن "مشروع التجلي الأعظم" فوق أرض السلام، والتي تهدف لتعظيم المقومات السياحية والروحية بالمنطقة.

تجمع هذه الأمسية بين القيمة التاريخية للمكان في قصر الأمير طاز، وبين المحتوى العلمي الرفيع الذي يقدمه المحاضران، حيث يمتلك الأستاذ محمد مندور رصيداً حافلاً من المؤلفات التراثية والوثائقية، بينما يمتلك الدكتور عبد الرحيم ريحان خبرة ميدانية وأكاديمية تمتد لأكثر من 35 عاماً في آثار سيناء.

وتدعو مؤسسة زاهي حواس كافة الباحثين والمثقفين والمهتمين بعمارة القاهرة وتراث سيناء العالمي لحضور هذا اليوم الثقافي الحافل، الذي يجسد روح التعايش والعمق الحضاري للدولة المصرية.

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

حالة الطقس

حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة

قتيل روسي

روسيا تعلن مقتل أكثر من 8 آلاف مدني في هجمات أوكرانية وإصابة 20 الف

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

أ.د عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء

خطيب الأزهر: سيناء أرض التجلي عادت بسواعد الأبطال.. والجيش المصري جاهز لردع أي تهديد

خطيب المسجد الحرام

أحاطه الله بسياج.. خطيب المسجد الحرام: لا يفسد ولا يروع فيه آمن

بالصور

بطولات على الأرض المقدسة.. كيف طهرت القوات المسلحة سيناء من الإرهاب؟

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها في لوك كاجوال.. شاهد

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

الشرقية: حملات إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية.. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فستان لافت.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

فيديو

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد