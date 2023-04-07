مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16.. زينة تكشف سر وداد أمام زوجها

انتهت الحلقة ال١٦ من مسلسل جعفر العمدة على هروب وداد ،من منزل زوجها لشك جعفر العمدة فيها انها قامت بضرب زينة على رأسها.



في الوقت ذاته انتهت الحلقة على مصارحة زينة لسيد وجعفر العمدة عن سبب ضرب وداد بها.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16.. ثلاثة اشخاص متهمين بضرب زينة على رأسها



شهدت الحلقة ال١٦ من مسلسل جعفر العمدة العديد من الاحداث المثيرة والهامة.

ذهب محمد رمضان الي المستشفي برفقة زينة بعد تعرضها للاغماء اثر ضربها على راسها من شخص مجهول.

وحال تواجد جعفر في المستشفي حدثت مشكلة كبيرة بين شقيقه سيد وسيف.

وبدأ جعفر في البحث عن الشخص الذي ضرب عايدة على رأسها لتنحصر الشكوك حول والدته وإيمان العاصي ووداد.

جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.



القنوات وموعد عرض مسلسل جعفر العمدة

قناة العرض: dmc

موعد العرض: الساعة 10:15 مساء